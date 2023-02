by

Windows 11 ajoute encore plus de widgets : Spotify et Mobile connecté

Windows 11 a ramené les widgets sur le PC, mais en les conservant dans un panneau accessible depuis la barre des tâches plutôt que depuis le bureau. Encore plus de widgets sont maintenant en route.

La version 25290 de Windows 11 Insider Preview est maintenant disponible dans le canal Dev, pour tous les PC inscrits au programme Windows Insider. Elle introduit deux widgets supplémentaires, bien qu’ils doivent d’abord être téléchargés depuis la collection de widgets dans le Microsoft Store. Il s’agit d’un widget Spotify, qui affiche les listes de lecture recommandées et d’autres contrôles, et d’un widget Mobile connecté qui affiche le statut d’un téléphone connecté avec les notifications récentes.

Microsoft a déclaré dans un article de blog : « Lorsque vous essayez ces widgets et d’autres, faites-nous part de vos commentaires en cliquant sur le lien Widgets feedback dans le sélecteur de widgets. Vous devriez vous attendre à voir d’autres nouveaux widgets au fur et à mesure que les développeurs créent et publient des widgets pour leurs applications ».

En d’autres termes, le nombre de widgets disponibles sur Windows 11 augmente, mais plus important encore, la fonctionnalité est maintenant soutenue par des tiers, ce qui est précisément ce dont les utilisateurs avaient besoin en premier lieu.

« La semaine dernière, nous avons promu un aperçu du widget pour l’application Messenger. Spotify et Mobile connecté ont également lancé des versions préliminaires de leurs widgets. Pour les essayer, rendez-vous dans la collection de widgets du Microsoft Store et mettez à jour la dernière version des applications. Ouvrez ensuite le tableau des widgets et accédez au sélecteur de widgets en cliquant sur le bouton »+ » en haut à droite du tableau pour épingler vos widgets », explique Microsoft.

Les développeurs sont investis

Microsoft encourage les développeurs à créer des widgets, mais dans le même temps, elle souhaite également que les utilisateurs lui fassent part de leurs commentaires.

L’afflux de nouveaux widgets intervient après que Microsoft a publié un SDK, permettant à d’autres développeurs de créer des widgets pour la première fois — sur les versions stables actuelles de Windows 11, seuls les propres widgets de Microsoft sont autorisés. Facebook Messenger a commencé à tester un widget en janvier, et nous pouvons nous attendre à ce que d’autres apparaissent lorsque la prise en charge des widgets tiers commencera à être déployée sur davantage de PC.

Pour l’instant, les widgets tiers restent exclusifs aux membres Insider, mais ce n’est probablement qu’une question de temps avant qu’ils ne fassent leur chemin vers les versions stables. Le plus probable est que cela se produise dans la prochaine mise à jour des fonctionnalités que Windows 11 devrait recevoir cette année.