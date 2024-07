Accueil » Galaxy Experience Spaces : Explorez Galaxy AI de Samsung à Paris, New York, et plus

Samsung invite ses fans à découvrir en avant-première l’avenir de sa technologie Galaxy AI grâce à des espaces interactifs dans 7 villes à travers le monde.

Les Galaxy Experience Spaces, situés à Paris, Berlin, New York, Dubaï, Jakarta, Séoul et Tokyo, sont conçus pour démontrer les différentes façons dont Galaxy AI peut améliorer notre quotidien. Les visiteurs auront l’opportunité d’explorer ces capacités dans un environnement immersif et interactif, en apprenant comment Galaxy AI peut faciliter la planification de voyages, capturer des souvenirs et surmonter les barrières linguistiques.

Ces espaces sont conçus avec un thème de voyage, mettant en lumière comment Galaxy AI peut enrichir vos expériences de voyage. En plus des expositions interactives, certains lieux offriront également divers programmes et opportunités pratiques pour tester les dernières fonctionnalités Galaxy AI sur les nouveaux appareils Galaxy.

Ces espaces sont ouverts pour une durée limitée, alors si vous êtes intéressé par un aperçu de l’avenir de Galaxy AI, ne manquez pas de les visiter avant qu’ils ne disparaissent. Voici les lieux et les dates :

Paris : du 10 juillet à fin octobre au CE 125, 125 Av. des Champs-Élysées

Berlin : du 10 juillet au 7 août au Mall of Berlin, Leipziger Pl. 12

New York City : du 10 juillet au 7 août au 500 Broadway

Dubaï : du 11 juillet au 7 août au Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road

Jakarta : du 11 juillet au 4 août à Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kav. 88

Séoul : du 11 juillet au 11 août à The Hyundai Seoul, 108 Yeoui-daero

Tokyo : du 11 juillet au 6 août à SHIBUYA TSUTAYA (Q FRONT), 21-6 Udagawacho

L’engagement de Samsung pour une expérience améliorée par Galaxy AI

Samsung croit que Galaxy AI a le potentiel de révolutionner notre interaction avec la technologie, et s’engage à démontrer cela en intégrant davantage d’expériences IA dans l’ensemble de son écosystème de produits. Jamie Park, VP & Head of Experience Marketing Group, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics, a exprimé son enthousiasme pour présenter un nouveau monde de possibilités aux fans de Galaxy, et a souligné que les Galaxy Experience Spaces offriront un aperçu exclusif de comment les capacités de Galaxy AI peuvent enrichir notre vie quotidienne.

Que vous soyez un passionné de technologie, un voyageur fréquent ou simplement curieux de découvrir l’avenir de l’IA, les Galaxy Experience Spaces promettent d’être une expérience excitante et informative. Ne manquez pas votre chance d’explorer la prochaine phase de Galaxy AI si vous êtes à proximité de l’une des villes mentionnées.