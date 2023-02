Prix et précommandes du Galaxy S23 : toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter

Le dernier et le plus grand de la série Galaxy S de Samsung est officiel ! Les smartphones sont assez excitants, mais vous ne pouvez pas encore mettre la main dessus. Voici toutes les informations sur le prix et les précommandes de la gamme Galaxy S23 afin que vous puissiez prendre une décision éclairée avant de vous engager.

Les précommandes pour les smartphones Galaxy S23 ont débuté le 1er février 2023, et les ventes générales commenceront le 17 février 2023. Cela signifie que vous avez jusqu’au 16 février pour passer vos précommandes et profiter de toutes les bonnes affaires que Samsung et les autres détaillants proposent !

Combien coûte le Samsung Galaxy S23 ?

Galaxy S23 (8 Go/128 Go) : 959 euros

Galaxy S23 (8 Go/256 Go): 1 019 euros

Le prix du Galaxy S23 est identique à celui du Galaxy S22 de l’année dernière, et vous bénéficiez même des mêmes configurations de stockage et de RAM. Pour rappel, le prix est de 959 euros pour le modèle de stockage de 128 Go et de 1 019 euros si vous voulez l’espace de stockage supplémentaire du modèle de 256 Go.

Combien coûte le Galaxy S23+ ?

Galaxy S23+ : (8 Go/256 Go) : 1 219 euros

Galaxy S23+ : (8 Go/512 Go) : 1 339 euros

Le prix du Galaxy S23+ est également inchangé par rapport à celui du Galaxy S22+, mais il y a une différence notable. Le modèle de base du Plus sera proposé à partir de 256 Go. Cela signifie que vous paierez le même prix de départ de 1 219 euros que l’année dernière, mais avec le double de stockage de départ.

Combien coûte le Galaxy S23 Ultra ?

Galaxy S23 Ultra: (8 Go/256 Go): 1,419 euros

Galaxy S23 Ultra : (12 Go/512 Go) : 1 599 euros

Galaxy S23 Ultra : (12 Go/1 To) : 1 839 euros

Encore une fois, rien de nouveau ici dans les prix, sauf que vous commencez à 256 Go de stockage pour 1 419 euros. Il n’y a pas de variante 128 Go du S23 Ultra, donc les variantes 256 Go, 512 Go et 1 To seront vendues respectivement à 1 419, 1 599 et 1 839 euros.

Où pouvez-vous précommander la série Galaxy S23 ?

Samsung.fr est l’endroit le plus évident pour précommander un Galaxy S23, Galaxy S23+ ou Galaxy S23 Ultra. Outre les excellentes offres, l’un des principaux avantages de commander directement auprès de Samsung est que vous aurez accès à des coloris exclusifs que les autres revendeurs ne proposent pas. Il s’agit de Lime, Graphite, Bleu ciel, et Rouge. Ces couleurs exclusives s’ajoutent aux quatre autres que vous pouvez obtenir partout ailleurs : noir, crème, lavande et vert.

En plus des couleurs supplémentaires, les précommandes sont accompagnées d’une mise à niveau gratuite du stockage. Cela signifie que vous obtiendrez un Galaxy S23 de 256 Go, un Galaxy S23+ de 512 Go et un Galaxy S23 Ultra de 512 Go sans frais supplémentaires. Avec le Galaxy S23 Ultra, vous pouvez même dépenser plus d’argent et obtenir le modèle 1 To à prix réduit.

Samsung dispose également d’un programme de reprise intéressant qui peut vous faire bénéficier de remises importantes. Cela est particulièrement utile si vous passez d’un appareil Samsung à un autre, car la société offre généralement plus pour ces appareils que d’autres systèmes de reprise et accepte également les appareils en moins bon état. Si vous précommandez le Galaxy S23 Ultra, vous pouvez gagner jusqu’à 150 € de bonus de reprise, qui seront déduits du prix que vous payez pour le nouvel appareil. Combiné à la mise à niveau du stockage, cela pourrait vous permettre d’obtenir le Galaxy S23 Ultra 512 Go à presque moitié prix.

Lorsque vous échangez un appareil avec Samsung, la société vous envoie d’abord le nouvel appareil. Vous disposez ensuite d’un délai déterminé (environ deux semaines) pour mettre votre ancien téléphone dans la même boîte et le renvoyer.