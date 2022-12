Huawei a perçu plus d’argent des licences de brevets qu’elle n’en a versé

Peu importe les efforts déployés par les États-Unis pour punir le fabricant chinois Huawei, accusé d’être une menace pour la sécurité nationale, l’entreprise continue de se défendre. Après avoir perdu l’accès à sa chaîne d’approvisionnement américaine en 2019 et avoir été contraint d’abandonner la version Google Mobile Services d’Android, Huawei a développé HarmonyOS avec la version 3.0 du logiciel faisant fonctionner la série Mate 50. L’année suivante, les États-Unis ont forcé les fonderies de puces utilisant la technologie américaine pour produire des puces à cesser d’expédier des puces de pointe à Huawei.

À l’heure actuelle, Huawei a l’autorisation d’utiliser les versions 4G des puces Snapdragon de Qualcomm et, bien que la plus grande fonderie chinoise ne soit pas en mesure d’égaler TSMC et Samsung lorsqu’il s’agit de produire les puces les plus puissantes et les plus économes en énergie, cela pourrait éventuellement changer. Huawei dispose d’un brevet pour développer sa propre machine de lithographie à ultraviolets extrêmes (EUV). L’EUV est utilisé pour graver des motifs de circuits sur des plaquettes et, avec les milliards de transistors à l’intérieur des puces de nos jours, ces motifs doivent avoir une fraction de la largeur d’un cheveu humain.

Même handicapée, Huawei continue d’innover et, selon Reuters, en 2022, elle générera plus de revenus de brevets grâce aux redevances qu’elle ne débourse pour obtenir des licences sur les brevets d’autres entreprises. Ce sera la deuxième année consécutive que Huawei atteint cet objectif. Steven Geiszler, le conseiller en chef de la propriété intellectuelle de l’entreprise aux États-Unis, a déclaré que Huawei avait signé ou renouvelé 20 accords de licence de brevets cette année.

Certaines des entreprises qui ont conclu un accord avec Huawei dans le cadre de ces accords sont des constructeurs automobiles non américains qui cherchent à améliorer les capacités de communication de leurs voitures. Parmi ces entreprises figurent Mercedes-Benz, Audi, Porsche et BMW. Geiszler a souligné les avantages pour Huawei de conclure ces accords lorsqu’il a déclaré : « En obtenant un retour sur nos investissements en R&D, cela nous permet de réinvestir et de réinventer ».

C’est un cycle que Huawei pourrait être en mesure de suivre pendant un certain temps, même avec les restrictions imposées par les États-Unis. Comme le souligne Geiszler, la technologie incluse dans les brevets que Huawei concède sous licence n’est pas soumise aux restrictions américaines. C’est parce que la technologie est divulguée publiquement.

Huawei ne se laisse pas abattre

Huawei a également accepté de prolonger son accord de licence avec Nokia, qui a perçu des revenus de Huawei lorsque l’accord a été signé pour la première fois en 2017. Si Huawei a généré 1,2 milliard de dollars de licences de brevets au cours des trois dernières années se terminant en 2021, elle a encore un long chemin à parcourir pour rattraper une entreprise comme Nokia qui a encaissé 1,59 milliard de dollars de revenus de licences de brevets pour la seule année 2021. Les revenus des licences de brevets de Huawei pour l’année 2022 ne seront pas calculés avant l’année prochaine.

L’argent généré par les licences de brevets ne compense toujours pas les milliards de dollars de ventes que Huawei a perdus à cause des restrictions américaines. Cependant, les actions des États-Unis ont aidé Huawei à devenir plus agressif dans l’octroi de licences pour ses propres brevets. Et dans le cadre de certains accords de licences croisées, la société récupère de l’argent des entreprises de l’autre côté de l’accord, car Huawei ne produit plus autant d’appareils qu’auparavant.

Huawei a suscité beaucoup d’enthousiasme au début de l’année lorsqu’elle a lancé la gamme de smartphones Mate 50 utilisant son propre système photographique Xmage. L’une des nouvelles fonctionnalités du Mate 50 Pro s’appelle le mode d’urgence de batterie faible. Lorsque le smartphone n’a plus que 1 % de batterie, il offre jusqu’à 12 minutes d’appels téléphoniques ou met le téléphone en veille pendant trois heures.