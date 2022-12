Huawei serait à court de ses puces maison, mais un nouveau brevet pourrait tout changer

En mai 2019, Huawei a été placé sur la liste des entités américaines, sur laquelle elle figure toujours aujourd’hui. Les États-Unis ont invoqué la sécurité comme raison pour laquelle ils ont placé l’entreprise sur la liste qui l’empêche d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine, y compris Google. Exactement un an plus tard, les États-Unis ont modifié leurs règles d’exportation, empêchant les fonderies utilisant la technologie américaine pour produire des puces d’envoyer des puces de pointe à Huawei.

En conséquence, Huawei ne peut même pas obtenir ses propres puces Kirin conçues par son unité HiSilicon. À une époque, Huawei était le deuxième plus gros client de TSMC après Apple. Pour ses deux dernières séries phares, la gamme P50 axée sur la photographie sortie en 2021 et la gamme Mate 50 de cette année, Huawei a reçu la permission d’utiliser les SoC haut de gamme de Qualcomm conçus pour ne pas fonctionner avec la 5G.

Un nouveau rapport publié par la société d’analyse Counterpoint Research indique que, d’après ses calculs, Huawei a épuisé toutes ses puces maison. Dans son rapport sur la part de marché des processeurs d’application (PA) pour smartphones, Counterpoint déclare : « D’après nos vérifications et nos données sur les ventes, Huawei a épuisé son stock de puces HiSilicon ».

Au cours du troisième trimestre de cette année, la part de HiSilicon sur le marché des AP pour smartphones était de 0 %. C’est une baisse séquentielle par rapport à la part de 0,4 % qu’elle avait au trimestre précédent et à la part de 3 % qu’elle avait au troisième trimestre de l’année dernière. Les principaux designers de puces AP pour smartphones sont MediaTek, Qualcomm et Apple.

En octobre, le Financial Times a rapporté que Huawei envisageait de revoir la conception de ses smartphones pour utiliser des puces moins avancées produites par des fonderies chinoises. La plus grande fonderie chinoise est SMIC et si elle a pu produire des puces en utilisant son nœud de processus de 7 nm, ces puces étaient destinées à l’extraction de crypto-monnaies et n’étaient pas assez complexes pour piloter un smartphone. SMIC et d’autres fonderies chinoises produisent au mieux des puces de 14 nm, loin des puces de pointe de 3 nm que TSMC et Samsung Foundry expédieront l’année prochaine.

Cela signifie que si Huawei est en mesure d’offrir une connectivité 5G sur ses nouveaux smartphones s’il utilise des puces fabriquées en Chine, ses smartphones ne seront pas aussi rapides que la concurrence. En effet, plus le nœud de processus est élevé, plus le nombre de transistors est faible dans ces puces. Et avec moins de transistors, les puces seront moins puissantes et moins économes en énergie. La dernière fois que l’iPhone a été équipé d’une puce en 14 nm, c’était en 2015, lorsque la version Samsung de la puce A9 a été utilisée dans certains modèles d’iPhone 6 s et d’iPhone 6 s Plus.

Huawei a fait un travail incroyable en concevant son propre système d’exploitation HarmonyOS (qui en est à sa troisième version) et a remplacé l’écosystème Google Mobile Services par son propre Huawei Mobile Services. Mais comme Huawei ne sera pas en mesure de trouver une fonderie capable de produire des puces de pointe sans utiliser la technologie américaine, le changement de règle d’exportation est le plus gros problème de Huawei à ce stade.

Le brevet EUV de Huawei pourrait changer la donne

Les États-Unis ont également collaboré avec les Pays-Bas pour empêcher l’exportation vers la Chine d’importantes machines de lithographie par ultraviolets extrêmes (EUV). Fabriquées pour la plupart par une société néerlandaise appelée ASML, ces machines de la taille d’un bus scolaire coûtent 150 millions de dollars chacune et sont utilisées pour graver des motifs de circuits plus fins qu’un cheveu humain sur des plaquettes de silicium. Ces motifs doivent être extrêmement fins pour que des milliards de transistors puissent être placés dans une puce.

Le mois dernier, un haut fonctionnaire néerlandais a déclaré que les Pays-Bas devront défendre leurs intérêts économiques. En d’autres termes, ils pourraient bientôt être amenés à autoriser ASML à exporter des machines EUV vers la Chine au lieu de renoncer à l’impact économique de l’autorisation d’expédier ces machines en Chine. Lorsque cela se produira, nous pourrions voir des fonderies chinoises comme SMIC faire un effort pour développer des puces AP de pointe pour les smartphones.

Mais, Huawei pourrait ne pas avoir à compter sur ASML. Le mois dernier, l’entreprise a obtenu un brevet lui permettant de créer sa propre machine EUV qui peut être utilisée pour fabriquer des puces utilisant un nœud de processus de 7 nm et moins. Si Huawei peut fabriquer une machine EUV sans utiliser de brevets américains, elle aura de bonnes chances de ramener ses puces Kirin sur le marché.