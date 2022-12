Voici la Honor Pad V8 Pro et son écran de 12 pouces et 8 haut-parleurs

Voici la Honor Pad V8 Pro et son écran de 12 pouces et 8 haut-parleurs

Honor vient de lancer en Chine la Honor Pad V8 Pro, la dernière tablette de la société, comme elle l’avait promis. Elle est dotée d’un écran LCD 2.5K (WQXA) de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une certification IMAX Enhanced. Elle est propulsée par un SoC MediaTek Dimensity 8100 avec jusqu’à 12 Go de RAM, est équipée de 8 haut-parleurs et dispose d’un corps épuré de 6,64 mm.

La tablette prend en charge le Magic Pencil 3, qui est doté d’une sensibilité à la pression de 4096 et d’une extension à faible temps de 2 ms. Le stylet se charge magnétiquement lorsque vous le placez sur le dessus de la tablette et promet 10 heures d’autonomie. Elle prend également en charge un dock clavier Smart Touch avec une course profonde de 1,6 mm et des touches de grande taille de 15,9 mm, vous apportant une expérience de frappe de niveau PC.

La Pad V8 Pro est équipée d’une grande batterie d’une capacité 10 050 mAh et d’un système de charge rapide de 35 W. Elle fonctionne avec le dernier MagicOS 7, le système d’exploitation le plus récent. Il fonctionne avec le dernier MagicOS 7, qui offre une connectivité intelligente, des services intelligents, des performances fluides, la confidentialité et la sécurité.

Caractéristiques du HONOR Pad V8 Pro

Écran LCD TFT WQXGA de 12,1 pouces (2 560 x 1 600 pixels), taux de rafraîchissement de 144 Hz, 1,07 milliard de couleurs, certification IMAX Enhanced, luminosité maximale de 600 nits.

MediaTek Dimensity 8100 (4 x Cortex-A78 @ 2,85 GHz 4 x Cortex-A55 @ 2 GHz) avec GPU Arm Mali-G610 MC6

8 Go/12 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage

MagicOS 7.0 (basée sur Android 12)

Caméra arrière de 13 mégapixels avec ouverture f/2,0, enregistrement vidéo jusqu’à 4 K.

Caméra frontale de 5 mégapixels avec ouverture f/2,2, jusqu’à l’enregistrement vidéo full HD

8 haut-parleurs, DTS : X, Hi-Res audio

Dimensions : 277 x 178,95 x 6,64 mm ; Poids : 589 g

Wi-Fi 6 à double bande, Bluetooth 5.2, USB Type-C

Batterie 10 050 mAh avec un support de la charge rapide de 35 W

Prix et disponibilité

La Honor Pad V8 Pro est disponible en orange, bleu soleil et bleu étoilé au prix de 2599 CNY (environ 350 euros) pour le modèle 8 Go + 128 Go, 2 899 CNY (environ 390 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go et 3 299 CNY (environ 445 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go.

Le Honor Magic Pencil 3 sera vendu au prix de 499 CNY (environ 70 euros) tandis que le clavier tactile intelligent sera vendu au prix de 549 CNY (environ 75 euros). La précommande de la Pad V8 Pro et de ses accessoires a commencé aujourd’hui et sera mise en vente à partir du 30 décembre.