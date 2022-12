Google travaille certainement sur une Pixel Tablet Pro haut de gamme

Êtes-vous enthousiaste à propos de cette tablette Pixel Tablet que Google a brièvement montrée pour la première fois en mai dernier, en prévision d’un lancement commercial (vaguement) prévu pour 2023 ? Il s’avère que nous n’avons peut-être pas affaire à un appareil unique après tout, car une Pixel Tablet Pro encore plus mystérieuse semble susceptible de voir le jour l’année prochaine également.

Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’une entreprise très imprévisible lorsqu’il s’agit de lancer des produits, on pourrait être déçu. La seule chose sûre est que le géant de la recherche teste en interne un logiciel pour les appareils « PixelTangor » et « PixelTangorPro », et étant donné que le premier nom de code est largement considéré comme désignant la tablette Pixel « standard » déjà dévoilée, le second ne peut être qu’une variante Pro du même gadget.

The camera also confirms the existence of the “pro” version of the Pixel Tablet – TangorPro. pic.twitter.com/rrEr3cM8yO — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

Il reste évidemment à voir si cette Pixel Tablet Pro se matérialisera effectivement, et naturellement, il en va de même pour chacune de ses spécifications et caractéristiques clés.

La Pixel Tablet non Pro, rappelez-vous, devrait arborer un écran relativement haute résolution mesurant environ 11 pouces de diagonale, allant ainsi (plus ou moins) directement contre la Galaxy Tab S8 standard de Samsung. On peut donc légitimement penser que la Pixel Tablet Pro pourrait s’attaquer à la Tab S8+ de 12,4 pouces ou même à la Tab S8 Ultra de 14,6 pouces avec un écran tout aussi gargantuesque, tout en intégrant vraisemblablement un processeur Tensor de seconde génération ou, si elle finit par arriver assez tard, de troisième génération.

Un nouveau « Charging Speaker Dock » conçu pour réunir le meilleur des deux mondes de la tablette et de l’écran intelligent est clairement destiné à être un argument de vente clé de la Pixel Tablet, et bien qu’il soit beaucoup trop tôt pour le prédire, quelque chose nous dit que l’accessoire sera fait pour supporter la Pixel Tablet Pro également.

C’est à peu près tout ce que nous sommes prêt à spéculer pour le moment, mais si Google ne fait que commencer à explorer sérieusement la possibilité d’une sortie de la Pixel Tablet Pro, nous nous attendons à ce que beaucoup plus d’informations (concrètes) fassent surface au cours des prochains mois.