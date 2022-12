Test du Huawei Mate 50 Pro : même sans Google il a tout d’un grand !

Il est difficile de parler de Huawei sans mélanger la politique dans le tableau — la société chinoise était autrefois le fabricant de smartphones numéro un (bien que pendant une très courte période), mais depuis l’interdiction commerciale, les choses ne sont pas géniales.

Ce qui est vraiment dommage, car Huawei a toujours fourni du matériel de premier ordre quand il s’agit de smartphones, et surtout quand il s’agit de photographie mobile, et le Huawei Mate 50 Pro ne fait pas exception.

Même si les services Google sont introuvables sur ce smartphone, le Huawei Mate 50 Pro compense largement avec son incroyable système de caméra, son grand écran AMOLED et ses magies de charge rapide.

Dans la boîte, on retrouve :

Huawei Mate 50 Pro

Chargeur

Câble USB-C

Étui transparent flexible

Guide de démarrage rapide

Outil d’éjection

Carte de garantie

Huawei Mate 50 Pro : design

En termes d’apparence et de sensation, le Huawei Mate 50 Pro est un smartphone ultra-premium. Ceux d’entre vous qui ont eu l’occasion de tenir et d’utiliser un appareil Huawei Mate dans leur main se sentiront absolument à l’aise avec ce modèle. Le design a évolué avec chaque génération, mais il est toujours indubitablement dans la lignée de la gamme Mate de la société.

Plutôt que d’être une plaque de métal et de verre réglementaire, le Mate 50 Pro présente quelques caractéristiques distinctives sous la forme du verre incurvé qui recouvre son écran de 6,74 pouces et du boîtier circulaire « Space Ring » pour les caméras arrière. Il y a une mince encoche en haut de l’écran pour loger la caméra frontale, mais elle n’est pas trop envahissante.

On retrouve les mêmes courbes douces à l’avant et à l’arrière, des bords minces et une large encoche. La bosse de la caméra est la seule chose qui a été transformée au fil des ans, et pour une bonne raison. C’est une excellente métaphore de l’évolution de la photographie mobile. L’anneau est un grand cercle central en relief contenant ce qui ressemble à quatre caméras arrière. En fait, il y en a trois, plus un système d’autofocus laser. L’anneau spatial dépasse de quelques millimètres, mais son emplacement central assure une bonne stabilité lorsque le smartphone est posé sur une surface plane. La boîte contient un étui transparent qui facilite la prise en main et protège l’arrière de l’appareil.

Ce qui n’a pas changé, c’est l’écran et le dos incurvés — Huawei s’y tient, malgré le retour de l’industrie aux écrans plats ces derniers temps.

Le bouton d’alimentation et le bouton de volume se trouvent tous deux sur le bord droit, laissant le bord gauche libre. Le bord supérieur comporte un capteur infrarouge et un microphone, tandis que le bord inférieur loger un emplacement pour carte SIM/Nano Memory (NM), un port USB-C et une grille de haut-parleur.

Une sensation premium

Concernant les couleurs, il n’y a que deux options pour le Pro, les variantes noire et argentée. Il n’y a aucun signe de la variante orange, qui, en plus d’avoir un superbe dos en cuir végétal, utilise un verre Kunlun Glass durable pour protéger l’écran. Huawei ne divulgue pas le type de verre utilisé à l’avant et à l’arrière des modèles Silver et Black, mais il est dommage que le Kunlun Glass, plus résistant, ne soit pas utilisé dans toute la gamme.

Pour résumer, le design est très agréable, la seule chose qui pourrait déranger certaines personnes est la bosse de la caméra avec son anneau métallique texturé et ses capteurs photo assez visibles. Mais le design est subjectif et vous pouvez décider par vous-même si vous l’aimez ou non.

Comme la plupart des smartphones phares actuels, le Mate 50 Pro est certifié IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Cela signifie que le smartphone est « étanche à la poussière » et peut supporter une immersion dans de l’eau statique.

Huawei Mate 50 Pro : écran

L’écran du Huawei Mate 50 Pro est tout simplement magnifique, mais cela ne devrait pas être une surprise. Depuis le premier Mate, l’entreprise s’est dotée de panneaux de premier ordre. Celui-ci est livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (pas un panneau LTPO, malheureusement), et vous pouvez choisir Dynamic, qui basculera entre 60, 90 et 120 Hz en conséquence.

Une autre chose cool est la gradation PWM de 1 440 Hz (ce n’est pas comme une vraie gradation DC) qui est plus facile pour les yeux. La modulation de largeur d’impulsion (PWM) est un moyen de contrôler la luminosité en faisant pulser l’écran à une fréquence que nos yeux perçoivent comme plus faible. La gradation CC (courant continu) est la meilleure façon de procéder, car elle permet de contrôler le courant de l’écran en faisant en sorte que les diodes émettent moins de lumière.

L’écran peut afficher une palette de couleurs de 10 bits (plus de 1 milliard de couleurs) et prend également en charge l’espace de couleurs P3 et le HDR10+. Il est également assez précis, en mode Normal le nombre de deltaE est impressionnant, et la température de couleur est parfaitement réglée à 6500 Kelvins. En ce qui concerne la luminosité, ce panneau peut aller jusqu’à environ 900 nits, ce qui est largement suffisant.

La dalle AMOLED de 6,74 pouces affiche une résolution de 2 616 x 1 212 pixels, ce qui donne environ 428 ppp. Vous pouvez également basculer entre la pleine résolution et un mode en basse résolution permettant d’économiser la batterie, ou laisser le smartphone le faire automatiquement pour vous en mode dynamique. Les modes Always-on, Mode sombre et Confort des yeux sont également intégrés, et vous pouvez également choisir la température de couleur. En somme, une excellente dalle AMOLED.

La biométrie est également présente sous la forme d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et d’une technologie de reconnaissance faciale basée sur la ToF. Les deux fonctionnent bien, mais la reconnaissance faciale est ma préférée : elle est plus rapide et plus précise que le capteur d’empreintes digitales.

Huawei Mate 50 Pro : performances

Le Mate 50 Pro est livré avec le dernier Snapdragon embarqué — le 8+ Gen 1, et c’est une variante 4G personnalisée du chipset. Nous avons 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le stockage embarqué peut être étendu par l’emplacement pour carte NM (nano-mémoire) propriétaire, mais ces cartes mémoire sont plutôt rares et la capacité prise en charge n’est pas si grande non plus — juste 256 Go supplémentaires. Cependant, l’’emplacement est là, et si vous vous sentez restreint en termes de stockage, vous pouvez acheter une de ces cartes NM.

Maintenant, en ce qui concerne les performances, c’est plus ou moins l’habituel. Les chiffres des benchmarks sont comparables à ceux d’autres smartphones Snapdragon 8+ Gen 1, et il y a un effondrement notable des performances pendant les tests de stress et la charge lourde soutenue.

Cela étant dit, les performances en situation réelle sont assez rapides, sans retard, ni bégaiement, ni lag de quelque nature que ce soit. J’ai parlé à maintes reprises des chiffres des tests de benchmark, et franchement — ils sont pertinents dans certains cas, mais souvent ils ne donnent pas une image complète.

Connectivité

L’absence de 5G sur le Huawei Mate 50 Pro doit être abordée — pour certaines personnes, cela peut être un facteur de rupture. Il y a un énorme débat sur la question de savoir si la 5G vaut vraiment la peine sur les smartphones (c’est vraiment un changement de jeu quand il s’agit de la maison connectée, des voitures à conduite autonome et ainsi de suite).

Le smartphone a réussi à atteindre une vitesse de téléchargement soutenue et un temps de ping de 26 ms, et bien sûr, cela dépend de votre emplacement, de la couverture réseau dans la zone et de nombreux autres facteurs. Il y a de fortes chances que vous ne ressentiez aucune différence sur la 5G, et pour ce que ça vaut, cette dernière peut même être plus lente et pas très fiable, surtout en dehors des grandes villes.

Je vous conseille vraiment de ne pas trop vous concentrer sur l’absence de 5G, cela ne fait vraiment pas une énorme différence à ce stade.

Huawei Mate 50 Pro : OS

L’énorme élément que l’on ne peut pas ignorer est le fait que le smartphone est livré sans Google Mobile Services et cela conduit à une chaîne d’événements logiciels que la plupart des gens ne seront pas satisfaits. D’accord, vous pouvez vivre sans GMS ou trouver des solutions de contournement, mais lorsque vous payez plus de 1 000 euros, est-ce la chose que vous recherchez ?

Cela étant dit, le nouveau EMUI 13 est génial et vraiment utile avec des tonnes de fonctionnalités. L’une des plus utiles est la possibilité d’empiler des widgets ensemble et d’en faire un personnalisé sur votre écran d’accueil. Celles-ci sont géniales et ajoutent une toute nouvelle dimension de possibilités.

Bien sûr, AppGallery est votre boutique d’applications de référence, et vous devriez vous en accommoder ou utiliser les versions Web de vos applications préférées qui manquent (et il y en aura certainement). Une autre fonctionnalité intéressante est la recherche IA, qui est accessible en tirant vers le bas à partir de n’importe quel endroit de l’écran (sauf en haut à droite, où se trouve le centre de contrôle).

Vous pouvez également utiliser le widget de ladite recherche sur l’écran d’accueil pour scanner rapidement des QR codes, identifier des objets par les algorithmes d’IA de la caméra, effectuer une recherche vocale et bien plus encore. La plupart des fonctionnalités avancées telles que SuperDevice nécessitent que vous vous connectiez à votre compte Huawei afin de fournir une intégration avec d’autres gadgets de l’écosystème.

Dans l’ensemble, l’expérience logicielle est assez polie, mais elle nécessite de laisser Google derrière soi et d’embrasser l’alternative. Si vous essayez de vous accrocher à vos vieilles habitudes GMS, cela ne vous apportera que tristesse et frustration.

Huawei Mate 50 Pro : caméras

Bienvenue à l’acte principal — le système de caméra du Huawei Mate 50 Pro. Sony a son objectif à zoom variable et maintenant Huawei a proposé une autre percée technologique dans la photographie sur smartphone — l’ouverture variable.

Avant d’entrer dans les détails, sachez que le Mate 50 Pro est doté d’un triple système de caméra à l’arrière, composé d’une caméra à ouverture variable de 50 mégapixels (ouverture f/1.4~f/4,0, OIS), d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels (avec mode macro et ouverture F2.2), et d’une caméra téléobjectif de 64 mégapixels (ouverture f/3,5, OIS) capable d’un zoom optique de 3,5 x et d’un hybride 10x.

Maintenant que nous avons fait le tour de la question, nous pouvons nous concentrer sur les échantillons. Et ils sont vraiment bons ! Les photos prises à la lumière du jour affichent beaucoup de détails avec une grande plage dynamique, et les couleurs sont également assez précises. Il n’y a pas de décalage perceptible de la tonalité entre les différents capteurs, de sorte que l’utilisation d’un ultra-large ou d’un téléobjectif n’entraînera pas de teinte jaunâtre ou violette.

La caméra périscope téléobjectif est également excellente et les clichés 3,5 x sont vraiment détaillés avec presque aucune perte de clarté. Cela s’applique également aux échantillons de zoom hybride 10x — les algorithmes de Huawei traitant le bruit et la préservation des détails sont de premier ordre.

Le capteur de la caméra principale se trouve sous un diaphragme analogue à celui d’un appareil photo ordinaire et permet d’obtenir l’ouverture variable susmentionnée. En mode ouverture, vous avez le choix entre quatre diaphragmes distincts, et si vous optez pour le mode Pro, vous disposez d’une plage plus large allant de f/1,4 à f/4,0 par petits paliers (f1,4-1,6-1,8-2,0-2,2-2,5-2,8-3,2-3,5-4,0). Évidemment, cela fait une énorme différence lorsqu’il s’agit d’obtenir cet effet bokeh et c’est purement optique, ce qui signifie qu’il n’y a pas d’artefacts logiciels ou autres imperfections. À vrai dire, il existe également un réglage logiciel de l’ouverture, mais je n’en vois pas l’utilité lorsque vous disposez d’un réglage physique, et f/1,4 floute l’arrière-plan plus que nécessaire pour l’effet artistique.

Il y a un mode macro dédié qui utilise l’objectif ultra-large pour capturer de gros plans et cela a été sur les modèles Mate depuis le Mate 20 Pro. Avec un peu de patience et de pratique (et parfois l’utilisation de la mise au point manuelle), vous pouvez obtenir des clichés en macro assez décents, et c’est un outil créatif agréable à avoir.

La photographie en basse lumière a été un autre côté fort des smartphones Huawei, et le Mate 50 Pro ne fait pas exception. Le capteur RYYB (échangeant le vert contre le jaune) aide beaucoup et il y a quelques algorithmes en jeu en arrière-plan, même avec le mode nuit désactivé.

En parlant du mode nuit, il faut environ 4 secondes pour assembler quelques images et booster les détails, les couleurs et la gamme dynamique. En réalité, les photos de nuit sont plus belles lorsque le mode nuit est désactivé, car il donne lieu à des couleurs sursaturées (et irréelles). Mais c’est une question de préférence personnelle. Que vous utilisiez ou non le mode nuit, les photos prises en basse lumière ne vous décevront pas.

Le Mate 50 Pro peut filmer des vidéos avec une résolution allant jusqu’à 4K à 60 fps et elles s’avèrent tout à fait décentes. Si vous optez plutôt pour 1080 p, vous pouvez employer la stabilisation d’image qui est un mélange entre l’OIS et l’EIS, et qui fait un très bon travail.

En 4K, vous pouvez zoomer et dézoomer (de l’objectif ultra-large au zoom hybride 10x), tout en enregistrant, mais la transition entre les différents objectifs est assez évidente.

En conclusion, on peut dire que le Huawei Mate 50 Pro est un smartphone avec une caméra très puissante, à la hauteur des grands du marché.

Huawei Mate 50 Pro : autonomie

La batterie du Huawei Mate 50 Pro a une capacité de 4 700 mAh. C’est une taille assez décente, étant donné de la taille fine du smartphone, et dans la vraie vie, elle vous donnera facilement une journée complète d’utilisation intensive. Au cours de mes tests, le smartphone a réussi à rester constamment allumé pendant plus de 8 heures.

Le chargeur 66W (que vous trouverez dans la boîte !) chargera la batterie de 0 à 100 % en environ 42 minutes, et une charge de 30 minutes vous donnera environ 80 %. À partir de 80 %, le Mate 50 Pro engage quelque chose appelé Smart Charge pour protéger la batterie, de sorte que vous obtenez le meilleur des deux mondes — un smartphone à charge rapide qui ne grillera pas sa batterie.

La charge sans fil est également présente avec jusqu’à 50 W de puissance, mais je n’ai pas été en mesure de tester cela avec un chargeur sans fil adéquat. Le smartphone prend également en charge la recharge sans fil inversée avec une puissance de 5 W, ce qui vous permet de recharger d’autres accessoires certifiés QI.

Huawei Mate 50 Pro : verdict

Eh bien, nous y sommes ! Huawei l’a encore fait, contre toute attente. Le Huawei Mate 50 Pro est un excellent flagship avec un système de caméra incroyable, un écran AMOLED de premier ordre et le processeur le plus rapide du moment. Sans parler de l’autonomie de la batterie et de la charge rapide (plus les goodies inclus dans la boîte).

Il n’y a pas beaucoup d’inconvénients à signaler, sauf peut-être le prix élevé, mais de nos jours, les smartphones chers font fureur. Oui, l’absence des services Google est une chose, et elle est listée dans la section des inconvénients à côté de la connectivité 4 G.

Se séparer de tout Google et entrer dans un tout nouvel écosystème est une décision difficile à prendre. Je suis pratiquement sûr que le Huawei Mate 50 Pro recevra les éloges qu’il mérite dans les critiques et les comparaisons, mais malheureusement, cela ne se traduira pas en chiffres de vente. Mais il est ce qu’il est, et si ce smartphone pousse la concurrence vers de nouveaux sommets, il aura servi son objectif.