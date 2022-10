Lightroom se dote de nouvelles fonctions d’IA pour accélérer la retouche d’images

Adobe publie de nouvelles fonctions d’IA pour sa suite Lightroom, qui visent à accélérer certaines des parties les plus fastidieuses de la retouche d’images. Il s’agit notamment d’améliorer les flux de travail de masquage et de supprimer les éléments indésirables de vos images.

Le masquage IA est amélioré grâce à de nouveaux outils tels que la sélection des personnes, la sélection des objets et la sélection de l’arrière-plan en un seul clic. La fonction Sélectionner les personnes peut détecter et créer automatiquement des masques de calque très détaillés, même sur des zones spécifiques d’un sujet. Le visage, le corps, la peau, les yeux, les dents, les lèvres, les cheveux, etc. peuvent être détectés en un seul clic, ce qui évite de devoir créer soigneusement ses propres masques et accélère généralement le processus d’édition d’images.

Les précédents ajustements sélectifs, tels que Sélectionner le ciel et Sélectionner le sujet, ont été introduits dans Lightroom en octobre 2021, et Photoshop dispose d’une fonctionnalité analogue depuis un certain temps ; toutefois, cette nouvelle fonctionnalité optimise spécifiquement le masquage des zones de sujets humains.

La fonction Sélection d’objets détecte et masque les objets dans Lightroom à l’aide de l’outil Sélection au pinceau. L’IA affinera ensuite automatiquement les bords de votre sélection pour créer un masque, qui, selon Adobe, est capable de détecter les détails les plus fins, tels que les cheveux et les cils perdus. La fonction de sélection de l’arrière-plan en un clic utilisera une fonction d’IA analogue pour supprimer la nécessité d’inverser le masque d’un sujet afin de modifier son arrière-plan, ce qui vous permettra de générer directement un masque d’arrière-plan en un seul clic. Toutes les mises à jour susmentionnées seront disponibles pour Lightroom et Lightroom Classic pour Windows et Mac et Adobe Camera RAW.

Les préréglages adaptatifs pour les portraits arrivent dans Lightroom et Lightroom Classic pour Windows et Mac, iOS et iPadOS. Ces nouveaux préréglages peuvent être utilisés pour améliorer rapidement soit l’ensemble du sujet d’une image, un peu comme un filtre de beauté mobile, soit des zones spécifiques du visage. Les préréglages permettront aux utilisateurs d’effectuer des ajustements prédéterminés, tels que le blanchiment des dents et l’amélioration des sourcils, en un seul clic. Les utilisateurs de Lightroom mobiles bénéficieront également d’un masquage assisté par l’IA pour le ciel et le sujet grâce aux préréglages adaptatifs, la prise en charge du masquage par l’IA étant également introduite pour les appareils Android.

Enfin, une fonction analogue de suppression en fonction du contenu, qui vient d’être annoncée pour Photoshop, est également déployée dans les différentes applications Lightroom, permettant aux créateurs de supprimer ou de remplacer rapidement des objets sans masquer manuellement un sujet. Cette fonction alimentée par l’intelligence artificielle, qui utilise la reconnaissance du contenu pour remplir les sections supprimées en fonction de l’environnement, sera disponible dans toutes les versions de Lightroom.

Adobe indique que toutes les mises à jour seront disponibles pour les clients de Lightroom d’ici la fin de la semaine.