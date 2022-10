Le navigateur Mac de DuckDuckGo est disponible en version bêta publique

DuckDuckGo déploie son application de navigation Web pour les utilisateurs de Mac dans le cadre d’un test bêta ouvert. Conçue pour protéger la vie privée, l’application a été annoncée en avril dernier en tant que version bêta fermée, mais elle est maintenant disponible pour tous les utilisateurs de Mac avant son lancement public officiel.

Le navigateur de bureau comprend les mêmes protections intégrées que celles que nous avons déjà vues dans les applications mobiles de DuckDuckGo, combinant le moteur de recherche de DuckDuckGo, des défenses contre le suivi par des tiers, une protection contre les pop-up de cookies et son populaire « bouton d’effacement des données » en un clic.

Quelques fonctionnalités supplémentaires ont été ajoutées au navigateur (version 0.30) depuis son annonce initiale. Les utilisateurs peuvent désormais essayer Duck Player, une fonction qui les protège des publicités ciblées et des cookies lorsqu’ils regardent du contenu YouTube. Les publicités visionnées dans Duck Player ne seront pas personnalisées, ce qui, selon DuckDuckGo, a permis de supprimer la plupart des publicités YouTube lors des tests. YouTube continuera d’enregistrer vos vues, mais le contenu visionné depuis Duck Player ne contribuera pas à votre profil publicitaire YouTube.

Des onglets épinglés et une nouvelle barre de signets ont été inclus pour répondre aux commentaires des premiers tests bêta, ainsi qu’un moyen d’afficher votre historique de navigation stocké localement. Le Cookie Consent Pop-Up Manager de DuckDuckGo est également disponible. Il fonctionne sur environ 50 % des sites (et d’autres sont à venir) pour choisir automatiquement l’option la plus privée et éviter aux utilisateurs les messages pop-up ennuyeux. L’application vous permet également d’activer DuckDuckGo Email Protection sur le bureau pour mieux protéger votre boîte de réception grâce au blocage des traqueurs d’e-mails.

Une amélioration a également été apportée au blocage des trackers de DuckDuckGo for Mac. Alors que le navigateur bloquait déjà les publicités qui utilisent un suivi invasif avant même qu’elles ne soient chargées, le navigateur effacera désormais les espaces blancs gênants laissés par ces publicités manquantes, offrant aux utilisateurs un espace de travail plus propre sans avoir besoin d’un bloqueur de publicités plus dédié.

Bientôt une version Windows

DuckDuckGo pour Mac est basé sur le moteur de rendu WebKit utilisé par Safari, ce qui, selon la société, lui permet d’utiliser « environ 60 % de données en moins » que Chrome. Si vous êtes tenté de l’essayer, vous pouvez importer des signets et des mots de passe de votre navigateur actuel dans la version bêta de DuckDuckGo pour Mac, avec une protection supplémentaire des mots de passe grâce à l’intégration de Bitwarden, un gestionnaire de mots de passe open source. Les utilisateurs de Bitwarden pourront activer cette fonctionnalité dans les paramètres du navigateur DuckDuckGo dans les semaines à venir. DuckDuckGo pour Mac prend déjà en charge la fonction de remplissage automatique universel de 1Password.

DuckDuckGo a affirmé qu’une version Windows de l’application est toujours en cours de développement et qu’elle est actuellement testée dans une première bêta pour les amis et la famille. Une bêta privée sur liste d’attente est « attendue dans les mois à venir ».