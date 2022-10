La dernière version de Firefox remanie sa fonction de navigation privée

Mozilla publie à partir de mardi sa dernière version du navigateur Firefox en mettant l’accent sur la confidentialité, l’accessibilité et la personnalisation, selon la société.

La nouvelle version comprendra un certain nombre de fonctionnalités, mais l’une d’entre elles est l’introduction d’un bouton de raccourci pour le mode de navigation privée que vous pouvez épingler sur votre bureau. Il s’agit d’une fonctionnalité destinée à faciliter l’accès à la fonction qui se trouve généralement dans l’icône de la triple barre située dans le coin supérieur droit du navigateur ou lors d’un clic droit sur l’icône de Firefox dans la barre des tâches de Windows avec une souris ou un trackpad. Bien qu’elle ne soit pas extrêmement fastidieuse, cette fonctionnalité supprime quelques étapes supplémentaires pour ceux qui souhaitent en profiter.

En outre, le mode de navigation privée de Firefox a bénéficié de quelques mises à jour du design, notamment un nouveau logo et un thème sombre automatique, afin que vous puissiez mieux faire la différence entre le navigateur standard et la navigation privée. Ces mises à jour s’ajoutent aux fonctions de protection totale contre les cookies et de HTTPS par défaut que Mozilla a ajoutées à son mode de navigation privée l’année dernière, selon la marque.

Une autre fonctionnalité mise en avant sur la dernière version du navigateur Firefox vous donne un aperçu de jusqu’à 25 de vos onglets récemment fermés. Là encore, cette fonctionnalité ne nécessite pas de rechercher d’anciens onglets dans votre historique et se distingue des autres navigateurs qui peuvent n’afficher que les onglets fréquemment visités plutôt que les onglets récemment visités. Pour de nombreux utilisateurs, il s’agit d’une seule et même chose, mais il peut aussi s’agir de pages uniques que vous ne voudriez pas manquer de revisiter. En outre, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez également afficher les trois derniers onglets actifs à partir des appareils mobiles synchronisés.

Mozilla a également ajouté des raccourcis de productivité au nouveau Firefox sous la forme d’un éditeur PDF qui permet d’ajouter des signatures aux documents avant de les imprimer. En outre, le navigateur dispose d’une fonction de reconnaissance de texte qui fonctionne pour macOS 10.15 et plus et vous permet « de copier uniquement le texte afin de pouvoir le partager et le stocker sans avoir à le retaper manuellement », a déclaré Mozilla dans un article de blog.

Le dernier remaniement de la version de Mozilla intervient après l’annonce de la mise à jour du navigateur à sa 100e version en mai. Firefox est depuis longtemps une marque innovante, ayant établi le concept d’onglets sur les navigateurs web depuis sa création.