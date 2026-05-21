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Canva et Adobe s’intègrent à Google Gemini pour créer des designs par IA

Canva et Adobe s’intègrent à Google Gemini pour créer des designs par IA

L’interface de création pourrait bientôt ne plus être un logiciel, mais une conversation. Canva et Adobe approfondissent tous deux leur intégration avec Google Gemini afin de permettre aux utilisateurs de lancer des projets créatifs directement depuis l’assistant IA de Google.

Derrière cette évolution technique se cache une transformation bien plus stratégique : le moment où l’utilisateur choisit un outil de design est en train de se déplacer hors des plateformes elles-mêmes.

Jusqu’ici, la création commençait généralement dans Canva, Photoshop ou Premiere. Désormais, elle pourrait commencer dans une fenêtre de chat.

Canva veut transformer Gemini en point d’entrée vers ses designs

Canva déploie actuellement son application connectée pour Gemini dans plusieurs marchés anglophones avant une disponibilité plus large.

Concrètement, les utilisateurs peuvent demander à Gemini de générer ou modifier des designs Canva via de simples prompts en langage naturel. L’assistant peut également rechercher du contenu existant dans les projets Canva et transférer des images générées par IA vers la plateforme sous forme de fichiers éditables.

L’un des éléments les plus intéressants réside dans l’intégration de Magic Layers. Cette technologie permet de découper une image générée en plusieurs éléments manipulables individuellement.

Le problème des images IA est bien connu : elles semblent souvent finalisées jusqu’au moment où un utilisateur doit déplacer un logo, changer un arrière-plan, ajuster un produit ou collaborer avec une équipe marketing. Canva cherche précisément à résoudre cette friction en rendant les créations générées véritablement exploitables.

Cette approche correspond parfaitement au positionnement historique de l’entreprise : rapidité, simplicité et production visuelle immédiatement partageable.

Adobe mise sur une chaîne créative plus professionnelle

Adobe adopte une stratégie différente, davantage tournée vers les workflows créatifs avancés.

Son futur connecteur Gemini, attendu dans les prochaines semaines, permettra aux utilisateurs de décrire une tâche, puis d’orchestrer automatiquement plusieurs outils Adobe dédiés à l’image, au design et à la vidéo.

Le système pourra notamment s’appuyer sur Firefly Boards ainsi que sur les applications Creative Cloud pour transformer une idée initiale en projet plus complexe et affiné.

Là où Canva privilégie la rapidité d’exécution, Adobe semble vouloir préserver sa force historique : la profondeur de modification.

Autrement dit, Canva excelle lorsqu’il s’agit de produire rapidement des assets marketing ou des publications sociales. Adobe reste plus solide dès lors que le travail nécessite de nombreuses itérations, un contrôle précis des fichiers ou une chaîne de production créative complète.

Cette différence illustre deux visions distinctes du design assisté par IA.

Google pourrait devenir le véritable point de départ de la création

Le changement le plus important ne concerne peut-être ni Canva ni Adobe, mais Google lui-même.

En intégrant ces outils directement à Gemini, Google transforme progressivement son assistant en hub de production créative. L’objectif n’est plus seulement de répondre à des questions, mais de générer des fichiers exploitables, prêts à être modifiés ou publiés.

Pour les plateformes de design, cette évolution présente une opportunité autant qu’un risque.

L’opportunité est évidente : Gemini peut devenir une gigantesque porte d’entrée vers leurs services. Mais le risque est plus subtil. Si les utilisateurs commencent systématiquement leurs projets dans un assistant conversationnel, alors le contrôle du premier choix — celui qui oriente vers Canva, Adobe ou un autre outil — appartient désormais à Google.

Dans l’économie logicielle actuelle, ce point d’entrée est stratégique.

Celui qui contrôle l’interface initiale contrôle souvent une partie de l’attention, des usages et des flux créatifs.

Une nouvelle phase du design génératif

Cette évolution marque aussi une transition importante dans l’industrie de l’IA créative.

Pendant les premières années du boom génératif, les outils IA produisaient surtout des images spectaculaires, mais difficiles à retravailler. La nouvelle bataille se joue désormais sur l’édition, la collaboration et l’intégration aux workflows réels.

Créer une image devient trivial. La rendre exploitable dans un environnement professionnel reste le véritable défi.

C’est précisément là que Canva et Adobe tentent de se différencier.

Reste désormais à savoir si commencer un projet dans une interface conversationnelle permettra réellement de gagner du temps une fois les modifications complexes enclenchées.

Une chose semble néanmoins acquise : l’avenir du design ne se limitera plus aux logiciels de création traditionnels. Il se jouera aussi dans les assistants IA capables de comprendre une intention avant même qu’un outil ne soit ouvert.