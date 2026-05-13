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Android 17 transforme Instagram et Adobe avec l’IA embarquée de Google

Android 17 transforme Instagram et Adobe avec l’IA embarquée de Google

Google n’a pas attendu la conférence principale de la Google I/O pour dévoiler sa vision d’Android 17. Lors de son Android Show, le message était limpide : le smartphone devient désormais un outil de création assisté par intelligence artificielle.

Et cette fois, Google ne se contente plus d’améliorer Android lui-même. La firme transforme progressivement tout l’écosystème mobile — Instagram, Adobe Premiere, vidéo, photo, audio — autour d’une logique beaucoup plus fluide et automatisée.

Screen Reactions : Google automatise la vidéo réaction

L’une des nouveautés les plus révélatrices s’appelle « Screen Reactions ».

Le principe est simple : enregistrer simultanément l’écran du smartphone et la réaction vidéo de l’utilisateur afin de produire automatiquement du contenu type vidéo de réaction, format devenu omniprésent sur les réseaux sociaux. Google veut réduire drastiquement la friction créative : capture d’écran, réaction caméra, synchronisation, montage simplifié, partage rapide.

La fonction arrivera cet été sur les smartphones Pixel.

Ce détail montre surtout une chose : Android 17 est désormais pensé autour des usages créateurs natifs des plateformes sociales modernes.

Instagram devient une vitrine technologique pour Android 17

Le partenariat avec Meta Platforms autour d’Instagram est probablement l’annonce la plus stratégique. Google apporte plusieurs technologies avancées directement dans l’application : Night Sight, Ultra HDR, stabilisation vidéo native, et optimisation automatique du rendu.

L’objectif est clair : améliorer la qualité des contenus dès la capture, sans passer par des workflows de post-production lourds.

L’intégration d’Ultra HDR est particulièrement intéressante. Android cherche ici à transformer Instagram en plateforme capable d’exploiter pleinement les capacités des écrans HDR modernes, avec davantage de profondeur lumineuse et de réalisme visuel.

Google tente aussi de résoudre un vieux problème Android : la dégradation qualité lors de l’upload sur les réseaux sociaux.

Les pliables et tablettes Android enfin pris au sérieux

Android 17 améliore également fortement l’expérience Instagram sur grands écrans. Pendant des années, les applications sociales Android ont souffert d’une mauvaise adaptation aux tablettes et smartphones pliants. Google veut désormais corriger ce retard avec des interfaces multi-colonnes, un affichage optimisé tablette, une meilleure gestion du multitâche, et une navigation pensée pour les grands écrans.

Cette évolution accompagne évidemment la montée des appareils pliants chez Samsung Electronics, Google ou OnePlus.

L’IA locale devient le nouveau moteur créatif d’Android

L’application Instagram Edits illustre parfaitement la nouvelle direction de Google : l’IA embarquée directement sur l’appareil. Grâce au traitement local (« on-device AI »), Android 17 pourra réimaginer des images, améliorer automatiquement les vidéos, isoler des sons, supprimer le bruit de fond, et amplifier certaines voix ou ambiances.

Cette stratégie est essentielle pour Google. L’IA locale permet une meilleure confidentialité, une exécution instantanée, moins de dépendance au cloud, et des workflows créatifs plus rapides.

Et elle transforme progressivement le smartphone en véritable station de production multimédia autonome.

Adobe Premiere débarque enfin pleinement sur smartphone

Autre annonce importante : Adobe prépare une version mobile beaucoup plus ambitieuse de Premiere. L’application apportera des effets spéciaux, des templates avancés, un montage optimisé mobile, et un export direct vers YouTube Shorts.

Google pousse aussi le format APV (Advanced Professional Video) sur les smartphones Snapdragon 8 Elite compatibles, notamment le Galaxy S26 Ultra de Samsung, et le vivo X300 Ultra.

L’idée est claire : rapprocher progressivement les workflows professionnels desktop des capacités mobiles.

Android devient un système d’exploitation pour créateurs IA

Le plus intéressant dans toutes ces annonces n’est pas une fonctionnalité isolée. C’est la cohérence globale de la stratégie. Google transforme Android en plateforme créative assistée par IA : capture, édition, amélioration, organisation, publication, et partage. Tout devient plus contextuel, plus automatisé et plus rapide.

Le smartphone n’est plus seulement un appareil de communication. Il devient un studio créatif portable piloté par Gemini et alimenté par l’IA embarquée.

Et cette évolution pourrait profondément changer la manière dont les créateurs produisent du contenu au quotidien.