Foxconn ajuste sa production pour fabriquer davantage d’unités d’iPhone 14 Pro

Alors que l’on dit que Foxconn a pu lancer la production de l’iPhone 14 et de l’iPhone 14 Plus en Inde plus tôt que prévu, on apprend qu’en Chine, Foxconn va modifier la production de l’iPhone 14 pour fabriquer davantage de modèles Pro.

Les iPhone de nouvelle génération d’Apple sont maintenant expédiés aux clients du monde entier, mais les premiers chiffres de vente sont une bonne nouvelle pour certains modèles et une mauvaise pour d’autres. En effet, l’iPhone 14 standard ne semble pas très performant, alors que les modèles Pro sont ceux qui reçoivent tout l’amour des clients.

Et selon un rapport de Business Standard, Apple a demandé à Foxconn d’augmenter la production de l’iPhone 14 Pro afin de répondre à la demande actuelle pour ce modèle particulier. En conséquence, Foxconn a désactivé certaines lignes de production de l’iPhone 14 afin de les préparer à la production de l’iPhone 14 Pro.

L’ajustement de la production n’est pas nécessairement une surprise. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a révélé au début du mois qu’Apple avait demandé à Foxconn de construire davantage de modèles Pro suite à une forte demande pour cette configuration particulière. « En raison de la forte demande pour les modèles iPhone 14 Pro, ma dernière enquête indique qu’Apple a demandé à Hon Hai de changer les lignes de production de l’iPhone 14 pour les modèles iPhone 14 Pro. L’iPhone Pro représentera ainsi une plus grande part des ventes, ce qui permettra à Apple de faire plus de marge », a déclaré Ming-Chi Kuo dans un tweet au début du mois.

Apple est évidemment restée discrète à ces ajustements de production, mais le changement est parfaitement logique étant donné que la société elle-même parie si gros sur les modèles Pro, à la fois à court et à long terme.

Une réelle différence cette année

Cela ne devrait certainement pas surprendre Apple, car la société a travaillé dur pour différencier les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro comme jamais auparavant cette année, en commençant par l’utilisation de la nouvelle puce A16 Bionic de 4 nm avec près de 16 milliards de transistors sur les modèles iPhone 14 Pro les plus chers. Les smartphones non Pro sont équipés de la puce A15 Bionic de 5 nm avec 15 milliards de transistors ; ces puces étaient utilisées sur la série d’iPhone 13 de l’année dernière. Le plus petit nombre de transistors sur la puce A15 Bionic rend ce composant moins puissant et moins économe en énergie que les nouvelles puces qui équipent les modèles Pro. En outre, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont équipés d’un capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière, contre 12 mégapixels sur les smartphones moins chers. Les panneaux OLED utilisés sur les appareils Pro sont de meilleure qualité que ceux utilisés sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, et l’écran des appareils moins chers se rafraîchit 60 fois par seconde, contre 120 fois par seconde pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Et sans doute la nouvelle fonctionnalité la plus excitante de l’iPhone, le centre de notifications multitâches connu sous le nom de Dynamic Island, est également disponible uniquement sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les deux modèles moins chers arborent toujours la même vieille encoche. Il convient également de souligner que, même si les variantes Pro et non Pro de l’iPhone 14 sont toutes deux dotées de 6 Go de RAM (mémoire vive), les appareils Pro, plus chers, utilisent la version LPDDR5 plus rapide que la variante LPDDR4X de la RAM employée sur les combinés non Pro.

Compte tenu du prix de l’iPhone 14 Pro Max, Apple doit se réjouir de la plus forte demande pour ce modèle. L’année prochaine, nous pourrions voir une plus grande différenciation entre l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 2023 le plus cher qui, selon les rumeurs, s’appellerait l’iPhone 15 Ultra. Cet appareil pourrait être doté d’une batterie beaucoup plus puissante et de plusieurs fonctions de caméra exclusives, dont un téléobjectif périscopique, une capacité vidéo 8K, un écran plus grand, un selfie à double caméra, etc.

