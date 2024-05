Sennheiser dévoile les écouteurs ACCENTUM True Wireless

Après avoir découvert le dernier casque ACCENTUM Plus, voici que Sennheiser annonce ses nouveaux écouteurs ACCENTUM True Wireless ANC, conçus pour offrir une expérience d’écoute inégalée, combinant une qualité sonore supérieure, des fonctions avancées et un design ergonomique.

Les écouteurs ACCENTUM True Wireless sont équipés des transducteurs dynamiques True Response de 7 mm exclusifs à Sennheiser. Ces transducteurs avancés sont conçus pour offrir une puissante réponse dans les basses, des médiums naturels et des aigus nets, garantissant que chaque nuance du son est reproduite avec une clarté et des détails exceptionnels. Qu’il s’agisse d’écouter des genres musicaux modernes complexes ou de s’immerger dans des livres audio et des podcasts, les écouteurs ACCENTUM True Wireless gèrent facilement une large gamme de contenus audio, offrant une expérience d’écoute vraiment captivante.

Les écouteurs ACCENTUM ANC sont désormais disponibles en précommande et seront officiellement lancés le 21 mai 2024. Les consommateurs peuvent choisir entre des couleurs noires et blanches élégantes, ce qui leur permet d’adapter leurs écouteurs à leur style personnel. Les écouteurs peuvent être achetés chez certains détaillants ou directement sur le site Web de Sennheiser au prix de 199,99 euros.

Sennheiser collabore avec Sonova pour les ACCENTUM True Wireless

Sennheiser a collaboré avec Sonova, l’un des principaux fabricants d’appareils auditifs, pour développer un design ergonomique unique pour les écouteurs ACCENTUM True Wireless. En analysant des milliers de modèles d’oreilles, ils ont créé un design ergonomique unique pour les écouteurs ACCENTUM True Wireless qui offre un équilibre optimal entre stabilité, confort et esthétique.

La forme des écouteurs garantit un maintien sûr, les empêchant de tomber lors d’activités physiques ou de périodes de port prolongées. Le design soigneusement conçu améliore non seulement l’expérience audio, mais offre également un confort durable, ce qui rend les écouteurs sans fil ACCENTUM adaptés à une utilisation tout au long de la journée.

Annulation active du bruit (ANC) hybride

Les écouteurs ACCENTUM True Wireless sont équipés d’une gamme de fonctions avancées qui permettent aux utilisateurs d’adapter leur expérience d’écoute à leurs préférences. Les écouteurs sont dotés des modes Annulation active du bruit (ANC) et Transparence, qui permettent aux utilisateurs de contrôler leur environnement acoustique sans effort. La technologie ANC réduit efficacement les bruits de fond, créant une bulle audio immersive, tandis que le mode Transparence permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement lorsque cela est nécessaire.

Les écouteurs sont également dotés d’un microphone discret à formation de faisceau, qui améliore la clarté de la voix pendant les appels en minimisant les bruits de fond. L’application Sennheiser Smart Control offre une interface conviviale pour personnaliser les paramètres sonores, y compris un égaliseur à 5 bandes et la personnalisation des commandes tactiles pour la lecture des médias et la gestion des appels.

Grâce à la connectivité Bluetooth 5.3, les écouteurs ACCENTUM offrent une connexion sans fil stable et fiable, garantissant une diffusion audio ininterrompue. Les écouteurs prennent également en charge LE Audio et Auracast, ce qui permet une intégration transparente avec un large éventail d’appareils et de plates-formes.

Autonomie et charge

Sennheiser a conçu les écouteurs ACCENTUM True Wireless ANC pour offrir une impressionnante autonomie, permettant aux utilisateurs de profiter de leur contenu audio pendant de longues périodes sans interruption. Les écouteurs offrent jusqu’à 8 heures d’autonomie sur une seule charge, et l’étui de charge fourni offre 20 heures d’autonomie supplémentaires, ce qui porte l’autonomie totale à 28 heures.

L’étui de charge supporte la recharge sans fil USB-C et Qi, ce qui permet aux utilisateurs de recharger leurs écouteurs en utilisant la méthode de leur choix. Les écouteurs sont également dotés d’une fonction de charge rapide, ce qui permet d’augmenter considérablement l’autonomie en une courte session de charge.

Alors que la technologie audio sans fil continue d’évoluer, Sennheiser reste à l’avant-garde en proposant des produits qui combinent une qualité sonore exceptionnelle, des fonctions innovantes et un design centré sur l’utilisateur. Les écouteurs sans fil ACCENTUM représentent une avancée significative dans le domaine des appareils audio personnels, offrant aux utilisateurs une expérience d’écoute véritablement immersive et personnalisable. Grâce à leurs performances supérieures et à leur design ergonomique, ces écouteurs sont en passe de devenir un accessoire indispensable pour les passionnés d’audio comme pour les auditeurs occasionnels.