Final Cut Pro 2 et Logic Pro 2 : Exploiter la puissance de l’iPad Pro 2024 pour les créatifs

Les nouveaux iPad Air et iPad Pro 2024 sont désormais officiels. En plus d’une magnifique et grande version de l’iPad Air et de l’iPad Pro le plus fin, Apple a également dévoilé des mises à jour de deux de ses applications de niveau Pro destinées aux artistes : Final Cut Pro 2 et Logic Pro 2. Ces mises à jour visent à tirer parti de la puce M4 rapide et furieuse de l’iPad Pro.

Redessinées de fond en comble, ces deux applications bénéficient de superbes mises à jour pour les créatifs.

La mise à jour de Logic Pro sera disponible en premier, sur l’App Store à partir du 13 mai pour l’iPad et le Mac, tandis que la prochaine version de Final Cut Pro pour les deux plateformes arrivera plus tard au printemps. Les deux versions seront des mises à jour gratuites pour les utilisateurs existants des versions macOS et iPadOS.

Final Cut Pro 2

Final Cut Pro 2 permet d’enregistrer et d’éditer des vidéos de qualité professionnelle. Grâce à la nouvelle puce M4, le rendu final est deux fois plus rapide que sur l’iPad Pro équipé de la puce M1, et prend également en charge jusqu’à 4x plus de flux ProRes RAW que la puce M1.

Final Cut Pro 2 introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Live Multicam, qui vous permet de connecter et de prévisualiser jusqu’à quatre caméras en une seule fois. Vous pouvez diriger à distance chaque angle vidéo et modifier l’exposition, la balance des blancs et la mise au point. Pour prendre en charge cette nouvelle fonctionnalité, Apple propose désormais une application autonome gratuite dédiée, baptisée Final Cut Camera (pour iPhone et iPad). Elle vous permet de connecter facilement plusieurs iPhone et iPad pour capturer des angles supplémentaires dans le cadre d’une prise de vue multicam en direct.

De plus, vous avez désormais la possibilité de monter des projets directement à partir d’un lecteur. C’est une bonne chose pour tous ceux qui font du montage en déplacement, car même les niveaux de stockage les plus élevés des tablettes Apple peuvent être limités lorsque l’on travaille avec des fichiers vidéo volumineux (en particulier maintenant que l’application prend en charge quatre prises de vue simultanées).

Logic Pro 2

Logic Pro 2, quant à lui, est une application dédiée aux producteurs de musique. La fonction Drummer (qui permet d’ajouter une batterie à n’importe quel morceau) s’enrichit de nouveaux compagnons d’orchestre dans une fonction appelée Session Players. Les musiciens pourront profiter d’un nouveau joueur de basse et de clavier, conçu à l’aide de l’IA.

Les utilisateurs bénéficient également de nouveaux effets : ChromaGlow est un nouveau plugin permettant de modéliser un son afin de donner à un enregistrement numérique une chaleur analogique. Le plugin utilise l’apprentissage automatique pour modéliser le son.

Pour le remixage, Logic Pro propose désormais une fonction appelée Stem Splitter, qui prend n’importe quel enregistrement et en extrait quatre parties distinctes : voix, basse, batterie et autres instruments. Grâce à la puissante puce M4, tout se passe rapidement sur l’appareil.

Présentées pour la première fois l’année dernière, les versions iPad de Final Cut Pro et Logic Pro sont disponibles pour 4,99 dollars par mois ou 49 dollars par an, contre 299,99 dollars pour Final Cut Pro et 199,99 dollars pour Logic Pro sur Mac. Outre leur prix (sans doute) plus abordable, ces applications font partie des nombreuses offres qui ont attiré les créatifs sur la plateforme iPad, aux côtés de Procreate, Affinity et de nombreux portages de logiciels Adobe tels que Photoshop et Illustrator.

Les versions iPad et Mac de l’application fonctionneront sur tous les appareils équipés au minimum d’iPadOS 17.4 ou de macOS Ventura 13.5.