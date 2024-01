Apple redéfinit sa stratégie de production avec un investissement de 16 milliards de dollars

Pris au dépourvu dans le feu croisé des guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine en octobre, Apple a commencé à délocaliser ses activités pour un montant de 16 milliards de dollars à ce jour.

La forte demande d’assemblage de l’iPhone et de l’iPad a conduit Apple en Chine, en partenariat avec Foxconn et China en 2001. L’assemblage a ensuite été transféré dans les installations de Foxconn à Shenzhen. La question qui se pose désormais est la suivante : où Apple va-t-elle délocaliser sa production ? Les favoris ont été nommés l’Inde, le Mexique, les États-Unis et le Viêt Nam, et le processus se poursuivra.

La plupart des entreprises technologiques ont été entièrement ou presque entièrement dépendantes de la Chine, mais elles s’efforcent de s’affranchir de cette dépendance. La pandémie a entraîné des interruptions considérables de la production en raison d’un manque d’approvisionnement en composants, d’une pénurie de main-d’œuvre et de problèmes gouvernementaux.

Comme le rapporte AppleInsider, TD Cowen a analysé plus de 1 000 documents financiers, en utilisant les chiffres de Foxconn et d’autres entreprises, et estime que l’iPhone est toujours fabriqué en Chine, mais que l’entreprise indienne Tata Electronics a de bonnes chances de devenir un fabricant d’iPhone à l’avenir.

Selon TD Cowen, « les revenus d’Apple ont été affectés de plus de 30 milliards de dollars ». Il poursuit : « Nous pensons que ces risques sont de nature permanente, et les catastrophes environnementales imprévues pourraient également être incluses comme un facteur non négligeable à surveiller. »

Les revenus d’Apple ont été fortement affectés

Tous les coûts de relocalisation laisseront probablement Apple dans l’expectative à court terme — mais une fois que tous les coûts de sortie de Chine seront pris en charge et que la capacité de production sera à l’échelle avec de nouveaux partenaires de travail locaux, Apple devrait, en effet, être de nouveau au sommet.

Le Mac et l’iPad ont fait de bons progrès en matière de relocalisation en Asie du Sud-Est, et le Viêt Nam est en train de devenir une plaque tournante pour les petits volumes de MacBook, l’Apple Watch et un petit volume d’iPad. TD Cowen a également estimé qu’il faudra au moins 18 mois à Apple pour établir une nouvelle usine de fabrication — et les chaînes d’approvisionnement nécessiteront encore plus de temps pour être organisées et sécurisées.