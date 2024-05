Threads renforce la confidentialité : Nouvelles options de contrôle des citations

La plateforme de réseaux sociaux liée à Instagram, Threads, a apporté quelques modifications pour permettre aux utilisateurs de mieux contrôler la façon dont leurs publications sont citées.

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a annoncé la mise à jour sur son compte au cours du weekend, en déclarant : « La possibilité de limiter les personnes qui peuvent citer vos publications Threads est désormais disponible pour tout le monde ».

Mosseri a poursuivi en indiquant que les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leurs autorisations afin d’adapter leurs interactions. Vous pouvez autoriser les citations de tout le monde sur Threads, seulement des personnes que vous suivez, ou vous pouvez désactiver complètement les citations.

Ce changement vient s’ajouter aux fonctionnalités déjà mises en place par Mosseri. Le mois dernier, il a fait la promotion de la mise à jour du filtre de mots cachés, qui supprime les interactions ou suggestions indésirables, et a annoncé les nouveaux contrôles des citations.

Il a déclaré : « Vous pouvez filtrer le contenu indésirable des flux, des recherches, des profils et des réponses aux messages sur Threads. Nous testons également des moyens de sélectionner les personnes autorisées à vous citer et la possibilité de mettre en sourdine les notifications sur vos messages ».

Threads s’améliore continuellement

Mosseri a également évoqué les outils d’archivage mis à la disposition des utilisateurs de Threads qui souhaitent mieux contrôler les messages qu’ils ne veulent plus rendre publics.

Threads est le plus grand concurrent de X (anciennement Twitter) et a connu une période plus rose que la plateforme originale de publication à caractères limités.

Comme indiqué précédemment, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé que Threads avait atteint 150 millions d’utilisateurs mensuels actifs lors de la conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de Facebook. L’appel a également mis en évidence les gains importants de l’entreprise, une augmentation de 27 % des bénéfices au cours de ce trimestre financier.

Focus sur l’IA pour Meta

Meta a fortement investi dans tous ses points de vente permettant aux utilisateurs de partager et de créer du contenu et d’intégrer des fonctions d’intelligence artificielle (IA) générative. À la fin du mois dernier, l’empire de Zuckerberg a lancé Llama 3 pour toutes ses plateformes sociales, avant les résultats positifs enregistrés dans le rapport financier du premier trimestre.

Zuckerberg est déterminé à devenir le premier fournisseur de technologie d’IA dans la vie des utilisateurs et pense que Meta devrait continuer à dépenser à un niveau élevé. Dans le cadre de l’appel, il a déclaré que Meta « devrait investir beaucoup plus au cours des prochaines années pour construire des modèles encore plus avancés et les services d’IA les plus importants au monde. »