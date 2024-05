Les plus grandes annonces de l’événement iPad d’Apple

Apple vient de clore son événement « Let Loose », une vitrine très attendue pour les nouveautés de sa gamme iPad, qui n’avait pas été renouvelée depuis près de deux ans. Mais cet événement ne se limitait pas à la présentation de nouvelles tablettes. Il a également été l’occasion de découvrir des accessoires revisités et des mises à jour logicielles.

Voici un aperçu détaillé de toutes les annonces faites par Apple.

Un iPad Air plus grand et plus abordable

Apple a introduit un nouveau modèle de 13 pouces dans sa gamme iPad Air, proposant ainsi une alternative moins coûteuse et plus légère à l’iPad Pro. Outre l’augmentation de la taille de l’écran, ce nouvel iPad Air est équipé de la puce M2, une amélioration par rapport à la puce M1 du modèle de 2022.

Le nouvel iPad Air est disponible en bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral, avec un prix de départ de 719 euros pour la version 11 pouces et de 969 euros pour le modèle 13 pouces. Les deux modèles offrent une capacité de stockage de base de 128 Go, avec des options allant jusqu’à 512 Go et 1 To.

L’iPad Pro doté d’un écran OLED

Pour la première fois, l’iPad Pro est équipé d’un écran OLED, offrant une qualité d’image plus nette et plus vibrante. Il bénéficie également d’un design plus fin, avec seulement 5,3 mm d’épaisseur pour le modèle 11 pouces et 5,1 mm pour le modèle 13 pouces.

Apple n’a pas seulement repensé l’iPad Pro sur le plan esthétique ; la tablette est également dotée de la nouvelle puce M4 de prochaine génération. L’iPad Pro est disponible en argent et noir sidéral, avec une capacité de stockage de base de 256 Go. Le modèle 11 pouces est proposé à partir de 1 219 euros, tandis que la version 13 pouces débute à 1 569 euros.

Une puce M4 plus rapide et prête pour l’IA

En parlant de la M4, Apple a dévoilé sa nouvelle puce lors de l’événement. Elle comprend un processeur à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs, et est fabriquée selon un procédé plus efficace de 3 nm. Apple affirme que le processeur de cette puce est 50 % plus rapide que le M2, ce qui en fait « une puce incroyablement puissante pour l’IA ».

Un nouveau Apple Pencil Pro avec retour haptique

Après avoir lancé un Apple Pencil moins cher avec USB-C l’année dernière, Apple revient avec une nouvelle mise à jour. Le nouveau Apple Pencil Pro prend désormais en charge le retour haptique et intègre un nouveau geste de pression pour ouvrir un menu. Il permet également de rouler le Pencil dans la main pour changer la forme des pinceaux et est compatible avec la fonction « Localiser ».

Le Apple Pencil Pro, compatible avec l’iPad Pro, est vendu 149 euros.

Un Magic Keyboard qui « donne l’impression d’utiliser un MacBook »

L’Apple Pencil n’est pas le seul accessoire de l’iPad à bénéficier d’une mise à jour. Apple a également présenté un nouveau Magic Keyboard, doté d’un repose-paume en aluminium, d’un trackpad plus grand avec retour haptique et d’une rangée de fonctions. Il est également disponible en argent et en noir spatial pour s’harmoniser avec l’iPad Pro.

Le Magic Keyboard coûte 349 euros pour la version 11 pouces et 399 euros pour la version 13 pouces.

Des mises à jour à travers la suite créative d’Apple

Apple lance une nouvelle application appelée Final Cut Camera, conçue spécifiquement pour prendre en charge la production multicaméra en direct. Cette application se synchronise avec la version mise à jour de Final Cut Pro et permet aux utilisateurs de « connecter plusieurs iPhone ou iPad pour capturer des angles supplémentaires pendant un tournage multicaméra en direct ou enregistrer une vidéo professionnelle ».

