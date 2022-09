Apple commence à fabriquer l’iPhone 14 en Inde

Apple a commencé à fabriquer l’iPhone 14 en Inde. C’est plutôt tôt pour que le dernier iPhone soit fabriqué en Inde, puisque cela se produit généralement des mois plus tard.

Apple a confirmé qu’elle allait commencer à fabriquer l’iPhone 14 dans l’usine de Foxconn à Sriperumbudur, dans le Tamil Nadu. Ce sera la première fois qu’Apple fabriquera les derniers iPhone en Inde, le deuxième plus grand marché de smartphones au monde, ainsi qu’en Chine.

La rumeur voulait que ce projet prenne forme avant que la gamme de l’iPhone 14 ne devienne officielle. L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a révélé qu’Apple commencera à fabriquer l’iPhone 14 en même temps qu’elle prévoit de commencer la production en Chine.

Apple, dans une déclaration à TOI, a déclaré : « La nouvelle gamme d’iPhone 14 introduit des technologies révolutionnaires et d’importantes capacités de sécurité. Nous sommes ravis de fabriquer cet appareil en Inde ».

L’Inde est devenue un marché important pour Apple au fil des ans et a même conduit à doubler les revenus au deuxième trimestre 2022 dans le pays. Fabriquer des iPhone en Inde plus tôt que prévu pourrait davantage aider l’entreprise à étendre sa portée dans le pays.

25 % du total des iPhone en Inde ?

Ce changement peut également faire baisser les prix des nouveaux iPhone en Inde, et ainsi persuader davantage de personnes de les acheter. Pour ceux qui ne le savent pas, Apple a commencé à produire des iPhone en Inde en 2017 et fabrique l’iPhone 12, l’iPhone 13 et l’iPhone SE en Inde. L’iPhone XR et l’iPhone 11 ont également été fabriqués en Inde.

L’analyste JP Morgan prévoit que Apple commencera à fabriquer davantage d’iPhone en Inde d’ici 2025 et pourrait produire 25 % du total des iPhone en Inde. Cela l’aidera à être moins dépendant de la Chine, où se déroule actuellement la majeure partie de la production.

L’iPhone 14 « Made in India » devrait bientôt être livré aux utilisateurs indiens. Il devrait également être expédié sur les marchés mondiaux. Il reste à voir s’il y aura un changement de prix après cela.