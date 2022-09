L’iPhone 15 Ultra avec des changements plus importants est attendu l’année prochaine

Maintenant que le lancement de l’iPhone 14 est de l’histoire ancienne, il est temps de prêter davantage attention aux rumeurs concernant l’iPhone 15. Selon un nouveau rapport, les modèles 2023 d’Apple, ou du moins les variantes haut de gamme seront profondément remaniés.

Mark Gurman, de Bloomberg, est de retour de weekend avec une nouvelle édition de sa lettre d’information hebdomadaire. Il note qu’Apple apporte des changements notables à ses smartphones tous les trois ans et donc, il pourrait ne pas être très logique pour les propriétaires d’iPhone 12 Pro et 13 Pro de passer à l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 14 Pro et Pro Max sont équipés de la puce A16 Bionic, qui est basée sur le processus de 4 nm, qui n’est pas une itération complète de la technologie 5 nm utilisée pour l’A15. Un autre changement matériel important est le nouveau capteur photo principal de 48 mégapixels.

Les autres caractéristiques phares sont l’interface Dynamic Island construite autour des découpes qui remplacent l’encoche, un mode toujours actif pour afficher des informations rapides lorsque les appareils sont verrouillés, et la fonction de connectivité par satellite.

Ainsi, même si l’iPhone 14 Pro est un smartphone complet et qu’il figure parmi les meilleurs smartphones de 2022, la mise à niveau n’est pas si importante.

Un nouveau nom pour refléter des changements plus importants

Mark pense que des changements plus importants sont à venir l’année prochaine. Nous avons déjà entendu des rumeurs selon lesquelles il y aura une plus grande différenciation entre les modèles haut de gamme l’année prochaine et Apple a apparemment choisi le nom Ultra pour le modèle le plus haut de gamme, ce qui signifie que le nom Pro Max sera abandonné.

Mark ne parle pas des changements auxquels nous pouvons nous attendre et mentionne seulement que les prochains iPhone pourraient passer à l’USB-C.

Selon les rumeurs, les modèles haut de gamme de l’année prochaine adopteraient l’objectif périscope pour une capacité de zoom plus longue. Il est également possible que seul l’iPhone 15 Ultra soit équipé de l’objectif périscopique.

LeaksApplePro avait précédemment déclaré que le Ultra pourrait offrir un enregistrement vidéo 8K et qu’il pourrait être plus cher que l’iPhone 14 Pro Max. L’iPhone 15 Ultra pourrait également durer trois à quatre heures de plus que l’iPhone 14 Pro Max.

Il est également fort probable que l’iPhone 15 Ultra et l’iPhone 15 Pro soient alimentés par le processeur A17, qui sera probablement basé sur le processus 3 nm de TSMC, ce qui représente un saut de nœud complet par rapport à la technologie 5 nm et devrait se traduire par une augmentation de la puissance et de l’efficacité.

D’un point de vue spéculatif, il est possible que les changements de conception tels que la construction en titane, les boutons circulaires et la suppression de la bosse de l’appareil photo qui ont été annoncés pour l’iPhone 14 soient en fait pour l’iPhone 15 Ultra.