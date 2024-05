Révélations sur le Sony Xperia 1 VI : Un tournant technologique majeur

Sony se prépare à lancer ses nouveaux modèles Xperia lors d’un événement prévu le 17 mai, mais les récentes fuites ont peut-être déjà dévoilé une grande partie de ce que la marque japonaise nous réserve. Dernièrement, une fuite provenant du célèbre informateur Evan Blass a offert un aperçu détaillé du design du Xperia 1 VI, qui semble être tiré de la campagne promotionnelle de Sony pour ce modèle.

Le Xperia 1 VI devrait introduire une nette amélioration de l’optique avec un objectif téléphoto allant de 85 mm à 170 mm, comparé au 85 mm à 125 mm du modèle précédent, le Xperia 1 V. Cette évolution marque un pas significatif dans l’amélioration de la qualité photographique, offrant des zooms plus puissants et une plus grande flexibilité pour les photographes.

Concernant les autres spécifications, le nouveau fleuron de Sony devrait embarquer une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, confirmant les rumeurs antérieures sur une autonomie accrue. De plus, il sera équipé de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée, une fonctionnalité qui permet de charger d’autres appareils compatibles.

Les images divulguées suggèrent également que les acheteurs pourront profiter d’un accès à des films en streaming via Sony Pictures, enrichissant l’expérience utilisateur au-delà de la simple utilisation téléphonique.

Côté performance, le Xperia 1 VI serait équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, d’une puce audio haute performance et de modifications de circuits pour améliorer la qualité sonore.

Le Xperia 1 VI sera optimisé pour les jeux

Pour les amateurs de jeux, Sony semble avoir intégré des fonctionnalités avancées telles qu’un taux de balayage tactile de 240 Hz, un équilibreur de blanc ajustable, un rehausseur de gamma faible et un optimiseur de FPS, ce dernier améliorant la fluidité des jeux en augmentant le nombre d’images par seconde.

Modèle plus accessible : Xperia 10 VI

En plus du modèle phare, Sony devrait également présenter le Xperia 10 VI, qui arbore un design analogue bien que légèrement différent avec des bords plus épais et une configuration de caméra réduite à deux objectifs et un petit flash LED.

Avec l’événement de lancement imminent, attendez-vous à ce que d’autres détails émergent.