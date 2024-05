OpenAI s’apprête à concurrencer Google : ChatGPT apprend à faire des recherches sur le Web

Selon Bloomberg, OpenAI serait en train d’améliorer ChatGPT avec une nouvelle fonctionnalité qui permet à l’IA d’effectuer des recherches sur le Web et de citer des sources. Cette ajout positionnera ChatGPT comme un concurrent direct du moteur de recherche de Google et des startups d’IA telles que Perplexity.

Cette évolution pourrait modifier considérablement la manière dont les utilisateurs interagissent avec ChatGPT en intégrant des informations plus dynamiques et référencées directement à partir du Web.

Selon des sources de Bloomberg, la nouvelle fonctionnalité en cours de développement permettrait aux utilisateurs de ChatGPT de poser des questions et de recevoir des réponses qui tirent des informations de diverses ressources en ligne. Ces réponses pourraient inclure des citations de Wikipédia, des articles de blog, voire des aides visuelles telles que des diagrammes, le cas échéant. Par exemple, une question sur la manière de changer une poignée de porte pourrait donner lieu à un guide étape par étape accompagnée d’un diagramme illustrant le processus.

La décision d’étendre les capacités de ChatGPT intervient alors que OpenAI est confrontée à une concurrence croissante dans le secteur de l’IA, où les fonctions de recherche sont devenues un champ de bataille important. Des concurrents comme Perplexity, qui a récemment atteint une valorisation d’un milliard de dollars, et le géant de la technologie Google améliorent également leurs technologies de recherche avec l’IA afin d’améliorer la précision et l’expérience de l’utilisateur.

L’initiative d’OpenAI d’intégrer une fonction de recherche directement dans ChatGPT pourrait établir une nouvelle norme pour les systèmes d’IA interactifs en fournissant aux utilisateurs un outil plus complet et autonome pour la recherche d’informations et l’aide à la réalisation de tâches.

On attend l’annonce de OpenAI pour ChatGPT

La potentielle introduction d’une fonction de recherche par OpenAI a suscité de nombreuses spéculations en ligne, notamment après que les utilisateurs de réseaux sociaux ont remarqué une URL, search.chatgpt.com, qui conduisait à un message « introuvable », mais laissait entrevoir de futures capacités. Au cours d’un weekend, l’URL a été brièvement redirigée vers le site principal de ChatGPT, alimentant les rumeurs sur le lancement imminent de cette nouvelle fonctionnalité.

Actuellement, la possibilité de faire des recherches sur le Web n’est accessible qu’aux abonnés de ChatGPT Plus et permet de répondre à des questions telles que les conditions météorologiques actuelles. Toutefois, des problèmes sont apparus, tels que des réponses obsolètes, soulignant la nécessité d’améliorer la manière dont ChatGPT récupère et vérifie les données en temps réel.