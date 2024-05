Découverte de Raspberry Pi Connect : Accès à distance facilité pour votre Raspberry Pi

Désormais disponible en version bêta, Raspberry Pi Connect permet d’accéder à distance au bureau de votre Pi à partir d’un navigateur Web. Installez la version bêta de Pi Connect, connectez-vous avec un identifiant Raspberry Pi et c’est parti.

Il s’agit du premier client d’accès à distance officiel pour le Raspberry Pi. Oui, vous pouvez déjà établir une connexion à distance via VNC, mais VNC est principalement destiné à l’assistance technique et peut être difficile à configurer. Les outils d’accès à distance tiers, bien que robustes, ne parviennent pas toujours à suivre les mises à jour majeures du Pi OS ou les changements sous le capot du système d’exploitation. Par exemple, la dernière version du Pi OS Bookworm a complètement mis fin à la prise en charge du bureau à distance X en passant à la technologie Wayland plus récente.

Raspberry Pi Connect est facile à installer mais nécessite une version 64 bits de Pi OS Bookworm avec le serveur de fenêtres Wayland. Du point de vue matériel, vous êtes donc limité aux Pi 5, Pi 4 et Pi 400. Si vous possédez un Raspberry Pi éligible mais que vous avez besoin d’une mise à niveau vers OS Bookworm, rendez-vous sur le Raspberry Pi Imager.

Une fois que vous avez lancé Pi OS Bookworm, ouvrez une fenêtre de terminal et entrez ce qui suit :

sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install rpi-connect

Redémarrez votre Raspberry Pi et cliquez sur l’icône Connect (roue tournante) à droite de votre barre de menu. Il vous sera demandé de vous connecter à l’aide d’un identifiant Raspberry Pi. Enfin, vous pouvez accéder à votre Raspberry Pi depuis n’importe quel ordinateur en visitant le portail de connexion. Cela devrait fonctionner pour les ordinateurs Raspberry Pi locaux et distants.

Raspberry Pi Connect : Encore en version bêta

Raspberry Pi Connect s’active automatiquement au démarrage. Si vous souhaitez interrompre ou désactiver ce service, cliquez sur l’icône Connect dans la barre de menu de votre Raspberry Pi et sélectionnez « Désactiver le partage d’écran » ou « Se déconnecter ». Si vous prévoyez de partager Connect avec d’autres utilisateurs, ou si vous êtes très préoccupé par la sécurité, je vous suggère d’activer la journalisation améliorée pour le service.

En tant qu’application bêta, Pi Connect peut présenter quelques bugs. Elle ne permet pas non plus de partager plusieurs écrans à la fois, donc si votre ordinateur Pi est connecté à plusieurs moniteurs, vous risquez de rencontrer des problèmes étranges. De plus, si le service Connect doit relayer votre trafic, vous rencontrerez beaucoup de décalage. La Fondation Pi ne dispose actuellement que d’un seul serveur de relais TURN au Royaume-Uni et ne sait pas à quelle fréquence le relais sera nécessaire.

Pour plus d’informations et d’instructions, consultez la documentation Raspberry Pi Connect. Le service Connect sera gratuit pour toujours, mais les relais de trafic pourraient être payants à un moment donné, en fonction de l’évolution de la situation.

Le Raspberry Pi est très polyvalent

Au-delà de l’accès à distance, les périphériques Raspberry Pi offrent une multitude de possibilités aux utilisateurs désireux d’explorer des fonctionnalités supplémentaires. Des applications IoT à la domotique en passant par les projets éducatifs, le Raspberry Pi constitue une plateforme polyvalente pour l’innovation et l’expérimentation.

En exploitant les capacités de Raspberry Pi Connect, les utilisateurs peuvent accéder de manière transparente à leurs appareils et les contrôler à distance, ouvrant ainsi de nouvelles voies à la créativité et à la productivité. Que vous soyez un amateur, un étudiant ou un professionnel, Raspberry Pi Connect vous permet de repousser les limites de ce que ces machines compactes mais puissantes peuvent réaliser, ce qui en fait un outil indispensable dans le monde du Raspberry Pi.