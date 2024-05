CMF Phone (1) : Le nouveau smartphone économique bientôt sur le marché

La sous-marque CMF de Nothing est passée inaperçue depuis son apparition, se concentrant principalement sur des gadgets abordables tels que les smartwatches et les écouteurs. Mais aujourd’hui, CMF est prête à lancer son premier smartphone, comme nous l’avons vu dans une précédente fuite.

Mais nous avons maintenant plus d’informations sur son design, son prix et ses spécifications, et il semble qu’il soit différent de ce à quoi vous vous attendez puisqu’il s’agira d’un appareil à petit budget. Le premier smartphone de CMF pourrait suivre le schéma de dénomination de Nothing et être lancé sous le nom de CMF Phone (1).

Selon 91Mobiles, le CMF Phone (1) sera doté d’un écran de 6,5 pouces, avec une protection en verre Gorilla. Nous pouvons nous attendre à une caméra unique à l’arrière, une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et un processeur MediaTek Dimensity pour faire fonctionner l’appareil. Il s’agira d’un chipset Dimensity 6100 ou 6300.

L’appareil pourrait fonctionner avec une version réduite de Nothing OS avec 3 mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité.

Étant donné qu’il s’agira d’un appareil abordable, nous pourrions voir un boîtier en plastique analogue à celui du Phone (2a). D’après les fuites, le design semble assez fade et peu inspirant, mais il pourrait également s’agir d’un rendu réalisé par un fan. Comme les autres produits de la gamme CMF, le Phone (1) pourrait être disponible en trois coloris : Orange, Noir et Blanc. Le prix du smartphone pourrait être d’environ 12 000 roupies, soit 135 euros, ce qui correspond à la moitié du prix du Nothing Phone (2a) sorti en début d’année.

Un nouveau venu avec le CMF Phone (1)

Nothing tente de pénétrer tous les segments du marché indien des smartphones pour s’y implanter. Un peu comme OnePlus a réussi à le faire au fil des ans. Espérons que le smartphone ne ressemblera en rien aux rendus qui ont fuité. Le segment abordable a besoin d’un design rafraîchissant que CMF a la possibilité d’apporter.

Que pensez-vous du CMF Phone (1) ? Le design, les spécifications et le prix vous plaisent-ils ?