Sony met à jour la PS5 avec les nouvelles puces Oberon en « 6 nm »

Les mises à jour de milieu de génération pour les consoles de jeux vidéo sont une vieille histoire, qui remonte à l’époque de la PS2, lorsque Sony a lancé une version « slim » de sa console en 2006. C’est un phénomène qui s’est répété pour chaque génération de console depuis lors. Alors, maintenant que nous sommes à deux ans de la génération actuelle de consoles, les fans attendent avec impatience ce que Sony nous réserve cette fois-ci. Mais selon de nombreux rapports, il semble que nous n’aurons pas droit à un rafraîchissement de la génération intermédiaire au sens classique du terme.

Au lieu de cela, ce que nous obtenons, ce sont de subtiles améliorations dans la conception de la puce et l’interface thermique, tout en gardant le même facteur de forme plus grand. Les démontages du Youtuber Austin Evans et d’Angstronomics nous montrent qu’avec le dernier modèle de la PS5 (CFI-1202), Sony a complètement repensé les entrailles et s’est orienté vers un dissipateur thermique plus petit, une zone de montage SSD différente et une refonte complète de la carte mère originale.

Mais les différences ne s’arrêtent pas là, comme nous le montre Angtronimics dans son démontage. La nouvelle Playstation 5 CFI-1202 est également dotée d’un APU légèrement différent qui, selon les rumeurs, serait l’équivalent en 6 nm du CPU Zen 2 d’AMD, sous le nom de code « Oberon Plus ».

Ce passage d’une puce 7 nm à une puce 6 nm a conduit à une situation où la nouvelle variante PS5 a une densité de transistors de 18,8 % supérieure à celle de l’itération précédente et une taille de puce qui a diminué de 300 millimètres carrés à seulement 270 millimètres carrés.

Ces améliorations, une fois combinées, sont censées augmenter l’efficacité et réduire la consommation d’énergie. D’ailleurs, Evans l’a montrée dans sa vidéo, où la nouvelle PS5 consomme 11 watts de moins que le modèle original « 1000 ».

Parfait pour… Sony !

Il s’agit d’une information plutôt intéressante qui arrive juste après une importante hausse de prix annoncée par Sony pour toutes les régions principales, à l’exception des États-Unis. Les progrès de la fabrication entraînent généralement une baisse des prix, car le nombre de matières premières nécessaires à la fabrication diminue avec l’efficacité croissante.

Il est également suggéré que la nouvelle PS5 coûtera globalement 12 % de moins à Sony. Cette nouvelle mise à niveau est-elle donc simplement un moyen pour Sony d’augmenter ses marges bénéficiaires ? Il semblerait que oui, et c’est peut-être la raison pour laquelle Sony est resté relativement discrète sur ces améliorations de l’efficacité.