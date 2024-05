Google va étendre les capacités de Gemini avec une extension pour YouTube Music

Google continue de renforcer les capacités de son chatbot IA, Gemini, pour rivaliser avec ChatGPT. Si Gemini n’a fait ses débuts officiels qu’à la fin de l’année dernière, Google n’a cessé depuis d’ajouter des fonctionnalités à sa plateforme d’IA.

La dernière avancée, rapportée par Android Authority, concerne l’intégration d’une extension pour YouTube Music dans Gemini.

Les extensions permettent normalement à Gemini d’accéder à des informations et à des fonctionnalités dans diverses applications et services Google. Avec cette extension, encore en développement, permettra de rechercher de la musique, créer des playlists et découvrir de nouveaux artistes directement via Gemini.

Par exemple, demander à Gemini de jouer une playlist pour l’entraînement ou de trouver de la musique de fond relaxante pourrait directement interagir avec votre bibliothèque YouTube Music. Gemini va au-delà de la simple recherche ; il apprend de vos préférences pour suggérer de nouveaux morceaux et créer des stations de radio personnalisées.

YouTube Music dans Gemini pas encore disponible pour le grand public

Découverte dans la version de débogage AssembleDebug de l’application Google (v15.17.28.29.arm 64), cette extension semble intégrer YouTube Music de manière plus poussée que simplement en tant qu’application musicale par défaut. Cette approche pourrait rappeler aux utilisateurs de Google Workspace les extensions existantes, comme celle qui résume les documents et e-mails ou celle de Google Maps qui fournit des informations géographiques pertinentes.

Bien que l’extension YouTube Music ne soit pas encore disponible, son état avancé suggère un lancement proche. Cette initiative illustre la détermination de Google à faire de Gemini une solution IA de premier plan, en se démarquant par des fonctionnalités intégrées et uniques dans un marché en rapide évolution des chatbots alimentés par l’IA.