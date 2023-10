Les réparations d’iPhone sont encore trop difficiles, selon iFixit

Ces derniers temps, il semble qu’Apple ait décidé de rendre ses smartphones de plus en plus réparables. Avec l’iPhone 15 Pro, l’entreprise a repensé la structure interne du smartphone pour le rendre plus facilement réparable et rendre la vitre arrière facilement remplaçable, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts de réparation.

Toutefois, certaines mauvaises pratiques d’Apple demeurent, et iFixit s’en inquiète, au point de retirer quelques points à la note de réparabilité de l’iPhone 14 de l’année dernière.

Quel est donc le problème ? Bien qu’Apple rende les iPhone plus faciles à manipuler d’année en année, la réparation des iPhone reste une véritable odyssée, en partie parce qu’Apple vous oblige à acheter des pièces auprès de l’entreprise dans le cadre de son programme d’autoréparation et à les authentifier lorsque vous réparez votre propre téléphone.

Vous pouvez obtenir les pièces d’origine dont vous avez besoin auprès d’Apple, mais pour qu’elles fonctionnent correctement, vous devez les authentifier à l’aide de l’outil de configuration du système d’Apple. Pour qu’Apple puisse authentifier une réparation, il faut qu’il ait connaissance de la réparation au préalable, qu’il prenne le numéro de série de votre iPhone et qu’il le fasse correspondre à la pièce que vous avez achetée. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’Apple procédera à une reconnaissance logicielle et que la pièce fonctionnera sans que votre iPhone s’en aperçoive.

Cet outil de configuration du système est toutefois devenu le fléau des ateliers indépendants de réparation d’iPhone. Apple affirme que « la réparation en libre-service a permis à toute personne ayant de l’expérience dans la réparation d’appareils électroniques d’accéder aux mêmes manuels, aux mêmes pièces Apple d’origine et aux mêmes outils que ceux utilisés dans les Apple Store et chez les fournisseurs de services agréés Apple », mais la triste réalité est qu’elle a rendu les réparations encore plus complexes.

L’outil de configuration du système d’Apple est en train de tuer les ateliers de réparation indépendants

iFixit a déclaré dans un article de blog : « Lorsque nous avons attribué à l’iPhone 14 un score de réparation élevé, la communauté s’est insurgée. Pour être honnête, elle avait raison, et nous tenons à remercier nos détracteurs de nous avoir aidés à responsabiliser les fabricants. La situation s’est tellement détériorée que plusieurs professionnels de la réparation nous ont dit qu’ils abandonnaient complètement leur activité plutôt que de naviguer dans le labyrinthe d’obstacles qu’Apple a érigé ».

Malgré les avancées d’Apple en matière de réparabilité, ainsi que son soutien au projet de loi californien sur le droit à la réparation, l’entreprise rencontre toujours des problèmes tels que celui-ci, raison pour laquelle iFixit a choisi de réduire rétroactivement la note de réparabilité de l’iPhone de 7 à 4, ce qui signifie que les iPhone d’Apple sont désormais très difficiles à réparer.

Bien qu’il soit techniquement plus facile d’effectuer des réparations sur l’iPhone, le fait que vous deviez valider les pièces avec les systèmes d’Apple est ennuyeux et rend les choses telles que l’approvisionnement en pièces de smartphones d’occasion pratiquement impossibles. Cela vous oblige à acheter des pièces auprès de la société, ce qui peut s’avérer un peu coûteux, et exclut pratiquement les réparations bon marché effectuées à partir de pièces détachées.

Techniquement, l’objectif est de décourager l’utilisation de pièces non officielles. Mais si elle exclut également les pièces d’origine provenant d’ailleurs, il s’agit d’une mesure quelque peu anti-consommateur. J’espère vraiment qu’Apple reviendra sur sa décision.