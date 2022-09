Intel Unison, pour que les PC et les smartphones fonctionnent ensemble

Dans un premier temps, quelques PC Evo de la 12e génération seront dotés de l’application Intel Unison et ne pourront être couplés qu’avec des smartphones sous Android ou iOS . Dès cet automne, elle sera accessible sur les PC d’Acer, HP et Lenovo.

La capacité d’Intel à se connecter, à interagir et à transférer des données entre des appareils sans fil permet d’offrir des expériences solides et flexibles sur plusieurs appareils. Le Unison d’Intel dispose de nombreux moyens de connexion, comme un routeur Wi-Fi local ou un réseau peer-to-peer, Bluetooth et Bluetooth Low Energy (BLE).

Intel Unison vous permet de vous concentrer sur un seul écran, d’être plus productif et de rester dans le flux lorsque d’autres choses se produisent. Bien que le PC soit un outil de productivité essentiel, plusieurs appareils se disputent chaque jour l’attention des utilisateurs.

Même lorsque plusieurs appareils et systèmes d’exploitation sont concernés, Intel Unison rend les différentes actions rapides, simples et directes .

Intel a lancé Intel Unison avec les processeurs de bureau Intel de 13e génération. Cette solution logicielle intègre les appareils, les systèmes d’exploitation et les facteurs de forme. Cette véritable expérience multiplateforme donnera à l’environnement Windows une expérience multi-appareils qui ne nécessitera pas de sacrifices d’appareils . Elle est compatible avec les smartphones Android et iOS.