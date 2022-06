WWDC 2022 : tout ce qu’Apple a annoncé lors de sa conférence annuelle des développeurs

Chaque année, Apple organise un événement consacré aux développeurs qui font vivre l’écosystème de la société. Connu sous le nom de Worldwide Developers Conference (WWDC), il se déroule au début du mois de juin. Pour la WWDC 2022, Apple a lancé l’événement le 6 juin 2022.

Bien que la WWDC se concentre principalement sur les développeurs, les logiciels et les services, Apple lance parfois du matériel lors de cet événement. Cette année, il y a eu un peu de tout. Découvrez ici toutes les annonces majeures de la WWDC 2022 !

iOS 16

iOS est le logiciel qui équipe les iPhone du monde entier. Pour iOS 16, Apple a introduit de nouvelles astuces. Notamment, quelques-unes d’entre elles sont très clairement inspirées d’Android.

Tout d’abord, l’écran de verrouillage. L’accent est mis sur la personnalisation. Vous pouvez modifier le design de votre écran de verrouillage à l’aide de balayages et de tapotements, comme les filtres, les polices, les accents de couleur, et plus encore. Vous pouvez également ajouter des widgets.

Apple a également introduit les activités en direct, qui offrent aux développeurs un moyen plus élégant de diffuser de nombreuses notifications. Au lieu de recevoir de nombreuses notifications de résultats sportifs au fur et à mesure du déroulement d’un match, les activités en direct offrent aux développeurs un widget qu’ils peuvent utiliser pour diffuser ces informations en permanence, plutôt que d’envoyer des dizaines de notifications. Les notifications sont également mieux organisées sur l’écran de verrouillage.

Enfin, la dictée fonctionne sur l’appareil et vous pouvez alterner entre la saisie normale et la dictée vocale.

> En savoir plus sur iOS 16 (à venir)

Mises à jour pour les applications Apple

L’application iMessage d’Apple permet désormais de modifier les messages envoyés. Elle permet également d’annuler les envois et d’identifier les fils de discussion comme non lus

Apple Wallet propose désormais Apple Pay Later, qui est la version d’Apple de PayPal, Payer en 4x. Vous pouvez diviser une dépense en quatre versements sans frais ni intérêts

Apple Plans est déployé dans un plus grand nombre de pays et introduit de nouvelles fonctionnalités, telles que des itinéraires à arrêts multiples, des intégrations avec les systèmes de transport public, etc. Toutefois, la plupart des « nouvelles » fonctionnalités existent déjà dans Google Maps.

Il est désormais plus facile que jamais de surveiller et de contrôler l’utilisation du smartphone par vos enfants grâce au centre de partage familial d’Apple

Apple Photos dispose désormais d’un système de photothèque partagée iCloud. Cela vous permet de partager une bibliothèque privée de photos avec un maximum de 5 autres personnes qui peuvent à leur tour modifier et télécharger leurs propres photos

Contrôle de sécurité est un nouveau système qui permet aux utilisateurs de revoir et de modifier rapidement les accès qu’ils ont accordés à d’autres personnes. Par exemple, si vous avez partagé un mot de passe ou une application avec quelqu’un et que vous ne voulez plus qu’il y ait accès, vous pouvez vérifier cela et effectuer les modifications nécessaires à partir d’un seul endroit

Apple a remanié son application Maison pour la rapprocher de l’application Home de Google

L’application Fitness est désormais disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, même ceux qui ne possèdent pas d’Apple Watch

CarPlay

L’outil d’Apple pour connecter l’iPhone à la voiture devient beaucoup plus puissant. Apple souhaite que CarPlay soit présent sur tous les écrans de votre voiture et fonctionne avec tous les systèmes de votre véhicule. Cela vous permettrait, par exemple, de contrôler la climatisation de votre voiture depuis CarPlay plutôt que d’avoir à utiliser les cadrans physiques de votre véhicule.

Bien entendu, les constructeurs automobiles devront intégrer ces systèmes à CarPlay pour que celui-ci fonctionne comme Apple le souhaite. Apple se donne beaucoup de temps pour cela, puisqu’elle ne s’attend pas à ce que les constructeurs déploient la prochaine génération d’intégration de CarPlay avant fin 2023.

> En savoir plus sur CarPlay (à venir)

watchOS 9

Dans watchOS 9, il y a de nouveaux cadrans de montre, dont un basé sur le cycle de la lune et du métropolitain, qui ressemble à un cadran de montre classique. Il y a aussi de nouvelles fonctionnalités, comme la disposition de Siri et l’application Podcast d’Apple.

Bien sûr, une mise à jour de watchOS ne serait pas complète sans des mises à jour du suivi de la forme et de la santé. Par exemple, watchOS 9 propose trois nouvelles mesures de course à pied qui vous donneront un aperçu plus complet non seulement de votre rythme et de votre vitesse, mais aussi de votre technique. Il existe également de nouvelles fonctionnalités pour les triathlètes, telles que le suivi automatique lorsque vous passez d’un type d’exercice à un autre.

Le suivi du sommeil fait également l’objet de nouvelles modifications avec les cycles de sommeil. Celle-ci vous donnera un aperçu plus complet de la façon dont vous passez d’un type de sommeil (paradoxal, léger, etc.) à un autre.

L’Apple Watch a été un pionnier dans le suivi de la fibrillation auriculaire (FA). Désormais, Apple proposera un historique de l’AFib qui vous aidera à suivre et à comprendre vos symptômes d’AFib plutôt que de simplement vous informer quand cela se produit. De même, watchOS 9 dispose d’une nouvelle section Médicaments pour vous aider à suivre vos médicaments.

> En savoir plus sur watchOS 9 (à venir)

Apple M2

On peut avoir l’impression qu’il y a seulement quelques mois, Apple a lancé les versions Ultra de la puce M1 (car c’était le cas). Ne voulant pas s’essouffler, Apple a déjà lancé M2, la véritable suite de la puce M1, qui a révolutionné l’industrie.

Apple affirme que la M2 offre un gain de performance de 18 % par rapport à la M1. Elle atteint ce résultat tout en consommant moins d’énergie que M1, sans oublier qu’elle consomme nettement moins d’énergie que les puces x86 de ses concurrents.

M2 possède également un GPU à 10 cœurs, soit deux de plus que M1. Si vous combinez cela avec toutes les spécifications et caractéristiques présentées ci-dessus, vous obtenez une vrai petite bombe.

Mais comment allez-vous essayer le Apple M2 ? Eh bien, continuez à lire.

> En savoir plus sur Apple M2 (à venir)

MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces

Le premier Mac équipé de la puce M2 est le tout nouveau MacBook Air. Il ne reprend pas l’ancien design en coin, mais ressemble plutôt à un MacBook Pro très fin. En fait, il ne fait que 11,3 mm d’épaisseur et ne pèse que 1,22 kg.

Le système MagSafe est également de la partie, ce qui est appréciable car il libère les deux ports Thunderbolt pendant la charge. Comme le MacBook Pro, le MacBook Air est doté d’une encoche qui loge une webcam 1080p.

Le deuxième Mac équipé de la puce M2 est le nouveau MacBook Pro 13 pouces. Il ressemble aux MacBook Pro les plus récents, mais il est réduit à un format de 13 pouces.

Les deux ordinateurs portables seront disponibles courant juillet 2022. Le modèle Air sera proposé à partir de 1 499 euros, tandis que l’ordinateur portable Pro de 13 pouces sera proposé à partir de 1 599 euros.

> En savoir plus sur le MacBook Air (à venir)

macOS Ventura

La fonctionnalité phare de Ventura s’appelle Stage Manager. Elle a pour but de vous aider à gérer vos tâches ouvertes et de vous rendre plus efficace et productif. Lorsqu’il est activé, Stage Manager met l’application sur laquelle vous travaillez en avant et au centre et déplace le reste de vos applications sur le côté.

En outre, Spotlight devient plus puissant, ayant même la possibilité de rechercher du texte dans les images. Mail a un tas de nouvelles fonctionnalités, notamment une recherche plus avancée et l’annulation d’envois. Safari dispose désormais d’onglets partagés pour vous permettre de travailler sur des projets avec vos amis et votre famille. Il intègre également Codes d’accès, qui est la tentative d’Apple de remplacer le mot de passe textuel.

Enfin, FaceTime prend désormais en charge la fonction Hand-Off. Cela vous permettra de démarrer un appel FaceTime sur votre iPhone, par exemple, et de le transférer de manière transparente sur votre Mac. Pour finir, macOS Ventura vous permet d’utiliser la caméra arrière de votre iPhone comme webcam, sans avoir besoin de câbles.

> En savoir plus sur macOS Ventura (à venir)

iPad OS 16

iPadOS 16 bénéficie de la plupart des mises à jour précédemment évoquées pour macOS Ventura et iOS 16, y compris Stage Manager. Apple a également fait quelques annonces pour iPadOS 16, mais toutes sont également prévues pour iOS 16 et macOS Ventura, de sorte qu’il ne s’agit pas vraiment de fonctionnalités spécifiques à l’iPad.

L’une de ces fonctionnalités est Collaborations, qui vous permet de partager des documents en direct avec des collaborateurs. Cela sera avantageux pour les documents en cours de travail. Il sera plus facile de suivre les différentes ébauches qui ont été partagées au cours d’une conversation, que ce soit dans iMessage ou FaceTime.

FreeForm est un nouvel outil de collaboration qui crée un tableau blanc virtuel au sein des appels FaceTime. Il vous permet de reproduire une salle de réunion avec un tableau blanc sur lequel chacun peut dessiner.

Enfin, iPadOS 16 bénéficie de fonctionnalités plus proches de celles d’un ordinateur de bureau, comme la modification des extensions de fichiers et une meilleure prise en charge de l’impression. Il semble qu’Apple soit prête à brouiller encore plus la frontière entre ce que fait l’iPad et ce que peut accomplir un MacBook.

> En savoir plus sur iPadOS 16 (à venir)