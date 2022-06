L’application YouTube pour Android vient d’améliorer considérablement la diffusion sur un téléviseur

Une fois que vous avez cliqué sur « Connecter », votre smartphone devient un compagnon synchronisé pour votre téléviseur . Vous pouvez laisser des commentaires sur la vidéo, mettre en file d’attente la suivante, aimer et vous abonner, toutes ces choses qui sont bien trop ennuyeuses à faire depuis votre télécommande. YouTube avait promis une fonctionnalité de ce type dans un article de blog publié en février, détaillant ses plans pour 2022, et elle est maintenant lancée.

La dernière mise à jour de l’application YouTube sur Android et iOS permet de résoudre l’un des plus grands problèmes rencontrés pour regarder YouTube sur votre téléviseur.