Thrive AI Health : Vers un coach de santé IA pour réduire les maladies chroniques

Les leaders de l’IA sont de plus en plus optimistes quant au potentiel de la technologie dans le secteur de la santé, en particulier lorsqu’il s’agit de chatbots personnalisés capables de comprendre et de traiter les problèmes de santé individuels.

Dans une tribune publiée dimanche dans le Time, Sam Altman, cofondateur d’OpenAI, et Arianna Huffington, fondatrice du Huffington Post, ont annoncé leur collaboration pour financer le développement d’un « coach de santé IA » via la startup Thrive AI Health. La société a choisi DeCarlos Love, un ancien cadre de Google qui a travaillé sur Fitbit et d’autres wearables, comme PDG. Thrive AI Health a également établi des partenariats de recherche avec plusieurs institutions universitaires et centres médicaux tels que Stanford Medicine, le Rockefeller Neuroscience Institute de l’université de Virginie occidentale et l’Alice L. Walton School of Medicine.

Ce médecin numérique serait formé sur « les meilleures sciences évaluées par des pairs » ainsi que sur « les données biométriques, de laboratoire et autres données médicales » que les utilisateurs choisissent de partager avec l’entreprise.

Altman et Huffington expliquent que chaque aspect de notre santé est profondément influencé par cinq comportements quotidiens fondamentaux : le sommeil, l’alimentation, l’exercice, la gestion du stress et les relations sociales. Grâce à l’hyper-personnalisation, l’IA pourrait améliorer significativement ces comportements. Par exemple, le chatbot médical pourrait apprendre les conditions qui favorisent votre sommeil, vos aliments préférés, vos habitudes de mouvement et les techniques de réduction de stress les plus efficaces pour vous. Le résultat serait un coach personnel IA entièrement intégré offrant des « incitations en temps réel » et des recommandations personnalisées.

Thrive AI Health, réduire les maladies chroniques et les inégalités de santé

Les auteurs soulignent que les maladies chroniques, telles que le diabète et les maladies cardiovasculaires, sont réparties de manière inégale entre les différentes populations. Un coach de santé IA hyper-personnalisé pourrait faciliter les changements de comportements sains et les rendre plus accessibles. Ils notent que 129 millions d’Américains vivent avec de telles maladies chroniques et qu’environ 90 % des 4,1 milliards de dollars de dépenses de santé du pays sont consacrés à leur traitement plutôt qu’à leur prévention.

Ils illustrent leur propos avec l’exemple d’un « professionnel occupé souffrant de diabète ». Son coach de santé, formé sur ses données médicales spécifiques, pourrait lui rappeler de prendre ses médicaments, lui proposer des options de repas sains et l’encourager à faire de l’exercice. Ils affirment que « l’utilisation de l’IA de cette manière permettrait également de démocratiser les avantages vitaux de l’amélioration des habitudes quotidiennes et de répondre aux inégalités croissantes en matière de santé ».

Les défis et préoccupations de l’IA en santé

Cependant, il reste à prouver en quoi ces offres sont supérieures aux rappels sur téléphone et aux recherches Google sur les « repas plus sains pour diabétiques », ou du moins suffisamment supérieures pour justifier la prise de risque de partager ses dossiers médicaux personnels avec OpenAI.

Il y a également le problème persistant des « hallucinations » des IA, fournissant parfois des informations incorrectes. Si mettre de la colle sur une pizza peut sembler bénin, une IA qui hallucine en fournissant des conseils médicaux pourrait entraîner des conséquences potentiellement mortelles.

Concurrence et initiatives analogues

Ce n’est pas la première fois que la Silicon Valley tente de créer un coach de santé IA. Onvy propose un produit similaire pour iOS et Android qui fonctionne avec plus de 300 trackers de fitness, Fitbit, filiale de Google, travaille également sur un chatbot IA pour ses wearables, et Whoop offre déjà un coach IA propulsé par ChatGPT pour ses produits.

Faire progresser le système médical grâce à l’IA pourrait être extrêmement bénéfique pour la société, à condition que cela fonctionne réellement. Bien qu’un chatbot qui vous dit de dormir davantage ne soit pas exactement comparable aux remèdes miracles de l’IA, des progrès prometteurs ont été réalisés dans le secteur de la santé grâce à l’IA, comme en témoigne une étude suggérant qu’un radiologue assisté d’un outil d’IA spécialisé peut détecter le cancer du sein à partir d’images de mammographie avec autant de précision que deux radiologues.

Pour Altman et Huffington, le défi consistera à instaurer la confiance dans un produit qui traite certaines de vos informations les plus privées, tout en naviguant dans les limites du pouvoir de l’IA.