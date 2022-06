WWDC 2022 : le nouveau MacBook Air M2 est équipé du port MagSafe et d’une meilleure webcam

La WWDC d’Apple n’est pas un événement qui comporte traditionnellement plusieurs annonces de matériel, mais néanmoins, un nouveau MacBook Air a occupé la scène pendant la keynote. En effet, Apple a annoncé un nouveau MacBook Air avec sa nouvelle puce M2 lors de la WWDC 2022. Le nouveau MacBook Air est encore plus léger et plus rapide et corrige certaines des principales plaintes concernant la gamme de MacBooks d’Apple.

Apple affirme que son MacBook Air M2 offre la même autonomie que le précédent MacBook Air – jusqu’à 18 heures de lecture vidéo, selon Apple – mais il est doté d’un écran Liquid Retina amélioré qui est 25 % plus lumineux qu’auparavant. Le MacBook Air 2022 est doté d’un écran plus grand de 13,6 pouces (2 560 x 1 664 pixels) avec des bords plus minces. Apple affirme que sa luminosité maximale est de 500 nits.

La puce M2 est encore plus rapide que la M1 : bien sûr n’avons pas encore vu les benchmarks de tiers, mais Apple promet des performances de montage vidéo 38 % plus rapides. En outre, il est encore plus petit et plus léger qu’avant, avec une épaisseur de 11,3 mm et un poids de 1,22 kg. Le nouveau design unibody est 20% plus petit en volume total. Cependant, il n’est toujours pas équipé d’un ventilateur. De plus, le MacBook Air dispose toujours d’une prise audio et de la sécurité Touch ID sur sa rangée de fonctions.

Au-delà des mises à jour habituelles, il y a quelques améliorations importantes qui répondent aux plaintes courantes concernant le MacBook Air. Le très apprécié MagSafe d’Apple, qui relie magnétiquement le câble de chargement du MacBook afin d’éviter que votre ordinateur portable ne soit projeté à travers la pièce en trébuchant dessus, fait son retour.

En plus de cela, Apple a ajouté une webcam améliorée avec une résolution 1080p. Cela fait un moment qu’Apple n’a pas mis à jour les webcams de ses MacBook, et leur faible qualité était une plainte courante. Il est doté d’une encoche, mais il n’y a pas de Touch ID.

À partir de 1 499 euros

C’est une machine incroyable qui devrait constituer une excellente mise à niveau par rapport au MacBook Air M1, dont j’étais déjà un grand fan. Il est disponible en quatre coloris : Minuit, Lumière stellaire, Gris sidéral et Argent.

Le nouveau MacBook Air M2 est proposé à partir de 1 499 euros et sera disponible à partir de juillet 2022. Apple continuera à vendre le MacBook Air M1 à 1 199 euros. Il sera disponible sur l’Apple Store et chez d’autres revendeurs. Le modèle de départ comprend la puce M2, un GPU à huit cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Si vous voulez plus de puissance, de stockage et de RAM, le modèle à 1 849 euros est doté d’un GPU à 10 cœurs, de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Chaque configuration peut prendre en charge jusqu’à 24 Go de RAM et 2 To de stockage.