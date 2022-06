WWDC 2022 : voici iOS 16, le nouvel OS d’Apple destiné à l’iPhone 14

Le logiciel qui équipera le prochain iPhone d’Apple a été révélé. iOS 16 d’Apple a été montré pour la première fois sur scène lors de la présentation de la conférence mondiale des développeurs (WWDC), en prévision de sa sortie publique plus tard dans l’année. Il sera préinstallé sur l’iPhone 14, mais sera également compatible avec une variété de modèles d’iPhone existants, notamment l’iPhone 13 et l’iPhone 12.

Nouvel écran de verrouillage

Apple réorganise l’écran de verrouillage dans iOS 16, en lui donnant un tout nouveau look. Appuyez et maintenez l’écran pour afficher un éditeur, qui contient différents styles préfabriqués à faire défiler. Il sera notamment possible d’ajouter des filtres, des arrière-plans différents et même du texte. Vous pouvez créer différents écrans de verrouillage avec des photos prises dans votre galerie et les faire défiler, plus opter pour une vue météo en plein écran, ou même un écran de verrouillage par emoji.

Les notifications ont été améliorées sur l’écran de verrouillage et arrivent désormais en bas de l’écran, afin de ne pas couvrir la photo. Les notifications d’activités en direct permettent de suivre plus facilement ce qui se passe en temps réel, en affichant de petites notifications au bas de l’écran de verrouillage pour des choses comme les trajets Uber et le suivi des activités. Certaines peuvent être développées pour afficher plus de détails, notamment en affichant les pochettes d’album dans le lecteur de musique.

Le mode Concentration s’applique désormais à l’écran d’accueil, où vous pouvez passer d’un mode à l’autre sans avoir à ouvrir le mode sur le smartphone, et les images et widgets de l’écran de verrouillage sont automatiquement liés au mode Concentration que vous avez sélectionné.

Messages

Il y a trois nouvelles fonctionnalités. Les messages peuvent être modifiés après avoir été envoyés, et il y a une nouvelle fonction d’annulation d’envoi, ainsi que la possibilité d’identifier les messages comme non lus. Il existe également de nouvelles fonctions de partage. La fonction « Partagé avec vous » met en évidence les éléments partagés dans les messages dans les applications concernées, comme une photo dans l’application Photos, lorsque vous l’ouvrez plus tard, ce qui vous permet de ne rien manquer.

Auparavant disponible uniquement dans FaceTime, la fonction Partager le jeu est désormais disponible dans Messages. Lorsque vous trouvez quelque chose que vous voulez partager et regarder avec un ami, vous pouvez l’envoyer directement dans Messages pour que les vidéos puissent être regardées ensemble dans l’application.

Dictée

La dictée a également été améliorée pour rendre plus fluide le passage de la saisie tactile à la voix. Le clavier reste désormais actif, même lorsque vous dictez, de sorte que vous pouvez modifier activement le texte au fur et à mesure, mais vous devez sélectionner avec le clavier et redicter le mot. Il ajoute également la ponctuation automatiquement.

Apple Wallet

Apple travaille avec 11 États supplémentaires aux États-Unis pour ajouter les permis de conduire et les cartes d’identité à Apple Wallet, et les premiers emplacements TSA fonctionnent déjà dans certains aéroports. En dehors de cela, les nouvelles fonctionnalités incluront la possibilité de prouver votre âge en utilisant Wallet pour des services comme Uber Eats, et le partage de clés numériques sera possible par d’autres applications, notamment Mail, Messages et WhatsApp. Apple travaille également à l’intégration de la fonction de clé numérique avec des appareils autres que l’iPhone.

Pour Apple Pay, une nouvelle fonctionnalité Pay Later sera introduite afin que vous puissiez répartir le coût d’un article sur quatre paiements, sans intérêt ni frais. Elle sera disponible partout où Apple Pay est disponible. Les commandes payées à l’aide d’Apple Pay peuvent désormais faire l’objet d’un suivi, en commençant par Shopify et bientôt d’autres commerçants.

Apple News

iOS 16 offre une nouvelle expérience en matière d’actualités sportives. Elle vous permet de suivre vos équipes et ligues préférées, le tout regroupé dans une nouvelle section Mes sports. Les scores, les calendriers et les classements y sont affichés en un seul endroit. Elle sera disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Apple Plans

L’application de cartographie d’Apple propose des itinéraires à arrêts multiples pour un maximum de 15 arrêts, et stocke ensuite ces itinéraires dans la vue Récents, afin que vous puissiez les réutiliser. Ces itinéraires peuvent être planifiés sur le Mac, puis envoyés à l’iPhone, et des arrêts supplémentaires peuvent être ajoutés à l’itinéraire en utilisant simplement Siri. En outre, la section Transit contient de nouvelles informations sur les tarifs, et Apple Pay sera intégré pour les payer.

Sécurité

En outre, Safari vous permet désormais de partager des groupes d’onglets et dispose de Passkeys pour naviguer en toute sécurité et en toute simplicité. Les Passkeys sont destinés à remplacer les mots de passe, ce qu’Apple s’efforce de faire depuis longtemps. L’application Fitness est disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone, même s’ils ne possèdent pas d’Apple Watch.

iOS 16 intègre également la fonction de confidentialité Contrôle de sécurité pour la protection contre la violence à la maison. Elle permettra aux personnes de supprimer facilement l’accès à tous les comptes accordés à d’autres personnes.

La fonction de partage familial permet désormais de configurer plus facilement les comptes enfants, de configurer rapidement les comptes, d’approuver les demandes dans les messages et de créer une liste de contrôle familiale. La nouvelle fonction Bibliothèque partagée iCloud permet aux utilisateurs de disposer d’une bibliothèque distincte pour les médias partagés sur iCloud. Il sera également possible d’ajouter des photos à la bibliothèque par le biais d’une bascule dans l’application Appareil photo.

Disponibilité

iOS 16 sera disponible cet automne pour l’iPhone 8 et les versions ultérieures, et sera très probablement lancé en même temps que la série d’iPhone 14, qui, selon les rumeurs, offrira un écran Always on Display pour la première fois dans un iPhone.