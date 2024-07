Combien de fois avez-vous souhaité pouvoir « ne pas aimer » une réponse à un post sur X (anciennement Twitter), en particulier en ces temps politiques difficiles ? Il est intéressant de noter que des références ont récemment été faites au développement d’un bouton « je n’aime pas » sur X.

Il est inutile de prétendre que nous aimons tous ce que nous lisons sur X. Il y a trop d’opinions différentes, surtout depuis que Elon Musk a acquis Twitter et y a apporté de nombreux changements dès le départ. Alors pourquoi devons-nous faire semblant en n’ayant pas de bouton « Je n’aime pas » ?

Il semble qu’un bouton d’aversion soit un autre changement que Musk apporte à X. L’ingénieur Aaron Perris a posté sur X une photo de ce qu’il a vu dans le développement. On y voit des images d’un cœur brisé.

Un autre utilisateur de X a posté une vidéo d’un bouton « dislike » en cours d’utilisation. Cette version d’essai du bouton n’était disponible que sur les réponses et non sur les tweets, mais on ne sait pas si cela pourrait changer à un moment ou à un autre.

En outre, le compte Threads d’un employé de X a partagé une vidéo d’une possible nouvelle façon d’élargir les réponses, et le bouton « Je n’aime pas » a également été vu dans cette vidéo. Ce message n’a pas duré longtemps avant d’être remplacé par une vidéo qui n’affichait pas le bouton « Je n’aime pas ».

Nécessité d’un bouton « Je n’aime pas » sur X ?

Il n’y a pas nécessairement besoin d’un bouton « Je n’aime pas » sur X, mais il est nécessaire de pouvoir exprimer son mécontentement d’une manière ou d’une autre. Si Facebook n’a pas de bouton « Je n’aime pas », il propose une variété de réponses, telles que « J’aime », « J’adore », « Compassion », « Haha », « Waouh », « Triste » et « Grrr ».

Par exemple, si quelqu’un parle de la mort d’une personne, on ne peut pas aimer. Vous voulez montrer de l’amour, de l’attention ou de la tristesse. Si quelqu’un mentionne qu’il a été licencié, vous ne voulez pas lui donner un « J’aime », vous voulez exprimer de la compassion, de la tristesse ou de la colère.

Pourtant, avec Twitter, tout ce que vous pouvez faire, c’est donner un « J’aime » via le cœur. Il est tout à fait nécessaire de manifester son mécontentement à l’égard d’un message, mais pas nécessairement de lui attribuer un « Je n’aime pas ». Si vous voulez ne pas aimer quelque chose parce qu’il a un contenu sensible, apprenez plutôt à désactiver ce type de contenu.

C’est à Musk et aux autres membres de X de nous dire quand nous devrons nous attendre à voir le bouton « Je n’aime pas », car c’est bel et bien une réalité, avec au moins trois personnes qui le voient. Mais s’il ne passe pas ce test, peut-être ne le verrons-nous jamais.