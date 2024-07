MediaTek devance Qualcomm avec une hausse de 53% des expéditions de smartphones 5G

La dernière édition du Omdia Smartphone Model Market Tracker révèle une performance impressionnante de MediaTek au premier trimestre de 2024. Les expéditions de smartphones 5G de l’entreprise ont bondi de 53 %, surpassant significativement son principal concurrent, Qualcomm Snapdragon. Cette croissance fulgurante est attribuée à une augmentation de la disponibilité des smartphones 5G abordables.

Le rapport d’Omdia indique que les expéditions de smartphones 5G de MediaTek sont passées de 34,7 millions d’unités au premier trimestre 2023 à 53,0 millions d’unités au premier trimestre 2024. Cette croissance substantielle a fait grimper la part de marché de MediaTek dans le secteur des smartphones 5G, passant de 22,8 % à 29,2 % sur la même période.

Les smartphones vendus à moins de 250 dollars, un segment dans lequel MediaTek excelle particulièrement, ont vu leurs expéditions augmenter de 62 %, passant de 38,7 millions d’unités au premier trimestre 2023 à 62,8 millions d’unités au premier trimestre 2024. Cette croissance a favorisé MediaTek, qui est devenu le choix privilégié des consommateurs recherchant des téléphones 5G à prix abordable.

En contraste, les expéditions de smartphones 5G de Qualcomm Snapdragon sont restées relativement stables, augmentant légèrement de 47,2 millions d’unités au premier trimestre 2023 à 48,3 millions d’unités au premier trimestre 2024. En conséquence, la part de marché de Snapdragon a diminué de 31,2 % à 26,5 % sur la même période. Snapdragon continue de dominer le segment des téléphones 5G de milieu de gamme, tandis qu’Apple reste le leader incontesté du segment premium avec une part de marché de 71 %, selon les données de Counterpoint.

Le marché des smartphones 5G n’est pas uniquement dominé par MediaTek et Snapdragon. D’autres fabricants de chipsets tels que Exynos, Google, Kirin et UniSoC représentent collectivement 17 % des expéditions. Cette part a augmenté au cours de l’année écoulée, en grande partie grâce à la croissance des chipsets Kirin, notamment avec les séries Huawei Mate 60 Pro et Nova 12.

Transition mondiale vers les chipsets 5G

La transition des chipsets 4G vers les chipsets 5G a été une tendance significative au cours des trois dernières années. Alors que la plupart des fabricants de chipsets ont adopté la 5G, UniSoC a capitalisé sur le déclin du marché 4G, devenant le principal concurrent de MediaTek dans ce secteur. Pendant cette période, Exynos a considérablement réduit sa dépendance aux chipsets 4G, passant de 77 % des expéditions de smartphones au premier trimestre 2021 à seulement 1 % au premier trimestre 2024. En revanche, MediaTek utilise encore des chipsets 4G pour plus de 50 % de ses expéditions.

MediaTek ne se limite pas au marché des smartphones. L’entreprise fait également des progrès dans le secteur des ordinateurs personnels, défiant des acteurs établis comme Apple et Intel sur le marché technologique plus large. Selon un rapport de Reuters, MediaTek développe une puce PC basée sur l’architecture Arm, conçue pour faire fonctionner le système d’exploitation Windows de Microsoft.

La croissance spectaculaire de MediaTek dans le secteur des smartphones 5G et ses ambitions dans le secteur des ordinateurs personnels témoignent de sa stratégie agressive et de sa capacité à innover dans un marché technologique en constante évolution.