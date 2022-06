WWDC 2022 : Apple annonce enfin une toute nouvelle application Maison

HomeKit d’Apple et l’application Maison qui l’accompagne ont longtemps été considérés comme un projet négligé. Avec la sortie d’iOS 16, l’application Maison fait peau neuve et retrouve une nouvelle jeunesse, avec la promesse de la prise en charge de Matter. Apple a déclaré que, sur le plan architectural, l’application a été reconstruite de A à Z, ce qui la rend plus efficace et plus fiable, notamment pour les maisons équipées de plusieurs accessoires.

Il se passe beaucoup de choses dans le monde de la technologie intelligente ces derniers temps, et la plus grande nouvelle est la sortie imminente de Matter, une norme de connectivité qui vise à être le grand fil conducteur qui relie les appareils de la maison connectée.

Il est donc tout à fait approprié qu’Apple prenne un moment au cours de sa conférence mondiale dédiée aux développeurs pour souligner son soutien continu à la norme Matter et dévoiler une application Maison considérablement mise à jour pour montrer un soutien renouvelé aux initiatives de la maison connectée.

Et quand je mentionne qu’il s’agit d’une mise à jour attendue depuis longtemps, je le pense vraiment. L’application Maison est restée presque entièrement inchangée depuis son lancement en 2016.

Alors, qu’y a-t-il de nouveau dans la version mise à jour de Maison qui arrivera avec la sortie d’iOS 16 ? Si les nouveautés en coulisses, comme la prise en charge de la future norme Matter, sont très intéressantes en termes d’interopérabilité, la nouveauté immédiatement visible est une refonte massive de l’interface utilisateur.

Enfin une nouvelle interface utilisateur

La nouvelle interface Maison met tout ce qui se trouve dans votre maison connectée en avant et au centre. L’ancienne application Maison était un fouillis de tuiles et de fonctions cachées dans des sous-menus pour chaque pièce. En conséquence, de nombreuses personnes ont simplement choisi d’utiliser d’autres applications de maison connectée et de gérer leur expérience de maison connectée par le biais de Google Home ou autre.

Désormais, les différents accessoires de la maison connectée sont regroupés de façon très logique par pièce et de façon très claire, avec un accès rapide aux pièces, aux caméras de sécurité, etc. Ouvrez l’application Maison et vous verrez des informations immédiatement utiles en haut de l’écran, comme l’affichage de votre thermostat connecté, l’état de votre système de sécurité, etc. Toutes les autres informations importantes sont accessibles d’un simple glissement de doigt.

Bien que certains éléments de conception de l’ancienne application Maison subsistent, comme une simple section sur l’interface principale pour vos scènes préférées, dans l’ensemble, l’interface utilisateur a été complètement remaniée.

Un meilleur écran de verrouillage

L’écran de verrouillage est également remanié, avec les mêmes informations en un coup d’œil en haut de la nouvelle application Maison qui font leur apparition sur l’écran de verrouillage sous l’heure et la date. C’est parfait pour obtenir un aperçu immédiat de l’état de votre maison connectée sans avoir à ouvrir des applications ou à vérifier l’état des différents composants de la maison connectée.

Après avoir déploré pendant des années que l’application Maison semblait s’étioler, je suis ravis de voir cette mise à jour importante. L’interface utilisateur nettement améliorée, combinée à la prise en charge de la future norme Matter, est exactement ce dont l’application Maison a besoin pour passer d’une expérience « Pourquoi devrais-je m’en préoccuper ? » à une véritable expérience « Ça marche ! » et je suis impatient de la tester.

iOS 16 est disponible pour les développeurs en avant-première à partir d’aujourd’hui, avec une bêta publique le mois prochain, et la version complète arrivera cet automne. Il sera pris en charge sur l’iPhone 8 et plus tard l’iPad (5e génération et plus tard), l’iPad mini (5e génération et plus tard), l’iPad Air (3e génération et plus tard), et tous les modèles iPad Pro.