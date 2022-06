WWDC 2022 : macOS Ventura est officiel, avec davantage de moyens d’être productif

La prochaine version majeure du système d’exploitation macOS d’Apple est officielle. macOS Ventura, qui fait suite à macOS Monterey de l’année dernière, vient d’être annoncé lors de la conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC).

Stage Manager

La principale caractéristique de macOS Ventura concerne la productivité et le multitâche. Il y a une nouvelle façon de garder les choses organisées sur votre Mac dans cette version appelée Stage Manager. Sont également incluses des mises à jour pour l’application Mail, Safari, et des fonctions de continuité conçues pour que vous puissiez utiliser votre iPhone comme webcam pour votre Mac.

Stage Manager a été présenté en premier lors de l’annonce et de la keynote d’Apple. Il s’active depuis le Centre de contrôle et permet de disposer les autres applications ouvertes sur le côté de votre Mac. En cliquant sur une autre application, celle-ci s’affiche sur la scène, et la dernière application est également déplacée vers la gauche. Vous pouvez également faire défiler les fenêtres de plusieurs applications en cliquant dessus, et regrouper plusieurs applications en un seul groupe. Stage Manager les conservera disposées comme vous les avez laissées.

Pour ce qui est d’accéder au bureau dans macOS Ventura, Stage Manager offre une nouvelle façon de le faire. Il suffit de cliquer sur le bureau pour que la scène s’efface et que vous voyiez les fichiers du bureau. Vous pouvez également faire glisser des fichiers du bureau directement dans une application dans Stage Manager.

Mail, Safari et Spotlight

Un autre grand thème de Ventura est la mise à jour de l’application Mail. Elle est dotée de l’envoi programmé d’e-mails, de suggestions de suivi, de la possibilité d’annuler l’envoi d’un e-mail, etc. Safari bénéficie également de groupes d’onglets partagés, de la possibilité de voir en direct les onglets consultés par les utilisateurs et de meilleures communications avec iMessage.

Vous pouvez également vous attendre à des informations plus riches dans Spotlight. Les séries TV, les acteurs, les sports, etc. devraient tous avoir une meilleure apparence. Il est même possible de lancer des minuteurs à partir de Spotlight.

Pour couronner le tout, Ventura propose Codes d’accès et de nouvelles fonctions de continuité avec les iPhone. Codes d’accès sont conçus pour remplacer définitivement les mots de passe. Ils utilisent des techniques de chiffrement et biométriques dans l’appareil. Touch ID ou Face ID sont utilisés pour s’authentifier, de sorte que les clés ne peuvent pas être piratées puisqu’elles ne quittent jamais votre appareil. Les clés sont conçues pour fonctionner dans les applications, sur le web et avec le trousseau iCloud.

Des fonctions de continuité avec l’iPhone

Enfin, avec les nouvelles fonctionnalités de continuité de l’iPhone, vous pouvez vous attendre à pouvoir utiliser votre iPhone comme caméra pour votre Mac et passer des appels FaceTime depuis l’iPhone. Votre Mac détectera automatiquement votre iPhone, et il ne sera pas nécessaire de le connecter avec des fils. Sur certains iPhone, vous pourrez profiter de la « vue bureau » qui vous donnera une vue ultra-large de votre bureau. Apple travaille avec Belkin sur des accessoires permettant de maintenir l’iPhone à l’angle approprié.

Comme d’habitude, cette version sera une mise à jour gratuite pour les modèles de Mac admissibles plus tard cet automne. La gamme de Mac pris en charge devrait être la même que celle de macOS Monterey, qui comprend plusieurs modèles de Mac basés sur Intel et Apple M1 de 2015 et plus tard.

Disponibilité

macOS Ventura est disponible en tant que version bêta pour les développeurs par le biais du programme de développement Apple aujourd’hui. Si vous êtes impatient d’essayer, vous devrez vous inscrire et payer pour accéder à ce programme, qui coûte 100 euros par an. Le programme de bêta-test public d’Apple, appelé Apple Beta Software Program, sera également disponible en juillet. À ce moment-là, vous pourrez télécharger le profil et inscrire votre Mac en ligne sur le site Web pour l’essayer.

En dehors de la version bêta, vous pouvez vous attendre à une version complète non bêta vers octobre. Cela donne à Apple tout le temps nécessaire pour peaufiner le système d’exploitation et corriger les bugs.