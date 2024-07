WhatsApp uniformise ses badges de vérification : Du vert au bleu

L’année dernière, WhatsApp a commencé à tester un badge de vérification bleu pour ses chaînes et entreprises, remplaçant l’ancien badge vert par un design plus conforme à l’identité visuelle de Meta. Cette mise à jour semble prête à être déployée à un public plus large dans les semaines à venir.

WhatsApp met à jour son système de vérification pour s’aligner avec le style de Meta, ce qui signifie que les utilisateurs verront bientôt le badge de vérification passer du vert au bleu.

Ce changement a été repéré dans la version bêta d’Android 2.24.14.18 et devrait être déployé pour tous les utilisateurs sous peu. L’objectif est de standardiser les badges de vérification sur les différentes plateformes de Meta, comme Instagram et Facebook, où les marques bleues sont déjà en place.

Le badge de vérification bleu est désormais disponible pour certains testeurs bêta ayant installé les dernières mises à jour bêta de WhatsApp pour Android depuis le Google Play Store. Ce déploiement s’étendra à encore plus d’utilisateurs dans les semaines à venir.

Bien que changer la couleur du badge de vérification puisse sembler un détail mineur, cela facilite l’identification des comptes vérifiés et fiables pour les utilisateurs. En alignant le badge de vérification vert sur celui de Facebook et Instagram, WhatsApp offre une cohérence visuelle qui aide les utilisateurs à reconnaître rapidement les comptes authentiques à travers les différentes plateformes de Meta. En outre, d’autres plateformes comme X et TikTok utilisent également des badges de vérification bleus, renforçant ainsi cette cohérence.

WhatsApp et ses nouvelles fonctionnalités

WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde, continue de déployer de nouvelles fonctionnalités pour ses près de 3 milliards d’utilisateurs.

Récemment, une fonctionnalité d’événements pour les discussions de groupe a été introduite. De plus, avec l’essor de l’intelligence artificielle, l’application appartenant à Meta permettra bientôt aux utilisateurs de choisir entre deux modèles différents pour la génération d’images par IA.