WWDC 2022 : iPadOS 16 arrive pour donner un coup de pouce à la productivité de l’iPad

La prochaine version du logiciel iPad d’Apple, iPadOS 16, a été annoncée sur scène lors de la présentation principale de la Worldwide Developers Conference (WWDC) d’Apple. L’OS sera disponible sur différents modèles d’iPad avant la fin de l’année et comprend une variété de nouvelles fonctionnalités qui amélioreront la productivité et la facilité d’utilisation, rapprochant plus que jamais l’iPad d’un ordinateur portable.

Elle partage certaines de ses nouvelles fonctionnalités avec iOS 16 et macOS, comme l’application Maison remaniée et la prise en charge des Passkeys dans Safari, mais elle bénéficie également de quelques améliorations qui lui sont propres. Une nouvelle application météo et un nouveau logiciel de collaboration sur tableau blanc seront disponibles dans le courant de l’année.

Collaboration

Dans la lignée d’iOS 16, iPadOS 16 ajoutera un grand nombre de nouvelles fonctionnalités de collaboration qui permettront à plusieurs personnes d’être ensemble numériquement en consultant les mêmes onglets Safari, en profitant du contenu en même temps grâce à SharePlay et à l’application FreeForm nouvellement introduite. FreeForm est une application d’organisation par projet qui permet aux collaborateurs de travailler ensemble sur une sorte de tableau blanc numérique partagé. Il existe une pléthore d’applications qui prennent en charge SharePlay et d’autres formes de collaboration en ligne, notamment Messages, Pages et Keynote.

Les nouvelles fonctions de collaboration qui ont été introduites dans la dernière série de mises à jour majeures du logiciel d’Apple fonctionneront sur tous les types d’appareils, comme le reste du logiciel d’Apple. Cela signifie que les applications collaboratives peuvent être utilisées par une personne utilisant un Mac et une autre sur un iPad, etc.

Stage Manager

Stage Manager a fait ses débuts pendant la présentation des nouvelles fonctionnalités de macOS et il fait également son arrivée dans iPadOS 16 — uniquement si vous utilisez un iPad équipé d’une puce M1. Le logiciel est un système de fenêtrage qui permet de redimensionner et de réorganiser les onglets pour tirer le meilleur parti du multitâche. Son fonctionnement est analogue à celui de la gestion et du redimensionnement des onglets sur un ordinateur. Toutefois, Stage Manager affiche également les applications récemment utilisées sur le côté gauche de l’écran, ce qui permet de passer d’une application à l’autre de manière transparente.

Lorsque vous travaillez sur un écran plus grand avec un iPad, Stage Manager transmet instantanément toutes les informations relatives aux onglets enregistrés à l’écran. Cela permet à l’iPad de fonctionner comme un écran distinct plus petit qui peut contenir des informations prêtes à l’emploi qui ne sont pas immédiatement nécessaires pour effectuer des tâches plus importantes sans avoir à naviguer dans trop d’onglets et d’autres applications.

Jeux vidéo

Bien qu’Apple ne soit pas connue pour être une puissance en matière de jeux, la société cherche à poursuivre son support aux jeux avec iPadOS 16. Présenté aujourd’hui, Metal 3 est le logiciel de jeu nouvellement mis à jour que l’iPadOS 16 exécutera. Metal 3 reprend en grande partie l’API de chargement rapide et la mise à l’échelle MetalFX de la dernière mise à jour Mac, mais en les réduisant pour les adapter à une tablette. La nouvelle API introduite avec iPadOS 16 permettra aux appareils de télécharger des ressources plus importantes en arrière-plan, ce qui permettra aux utilisateurs d’exécuter d’autres applications et programmes pendant que les téléchargements se terminent.

Le Game Center subit également une sorte de lifting puisqu’il sera mis à jour pour inclure des informations sur l’activité en direct. Dans le nouvel écran d’activité, les utilisateurs pourront trouver des informations sur les réalisations, les meilleurs scores et la progression des jeux de leurs amis. L’intégration de SharePlay contribuera également à faciliter les jeux en coopération, car elle sera gérée par Game Center lui-même, au lieu de demander à chaque développeur d’applications de créer son propre support multijoueur en ligne.

Des applications de bureau

À l’instar de la mise à jour Android 12L récemment lancée par Google, Apple redouble d’efforts pour donner la priorité à l’optimisation de ses applications pour tablettes. Craig Federighi a indiqué au cours de la présentation que de nombreuses applications iPad « trouvent leur origine dans iOS », ce qui fait que beaucoup d’entre elles n’exploitent pas pleinement la puissance de traitement de l’iPad et ses fonctionnalités exclusives, comme son grand écran. Pour iPadOS 16, Apple a étudié les fonctionnalités demandées qui existent sur Mac et qui pourraient être intégrées dans l’écosystème de l’iPad afin que celui-ci ne ressemble pas à une simple version plus grande de l’iPhone.

Parmi les fonctionnalités de iPadOS 16, citons la fonction Annuler/Refaire, l’affichage des disponibilités dans le calendrier, la fusion des cartes dans les contacts et une importante mise à jour des fichiers. Désormais, sur les iPad, les extensions de fichiers peuvent être modifiées, la taille des dossiers peut être visualisée facilement, et Federighi promet que d’autres nouveautés sont à venir. D’autres changements à l’échelle du système sont prévus pour rapprocher iPadOS de macOS, comme l’ajout de commandes de recherche/remplacement et d’un menu de document pour Fichiers, Pages et Keynote qui propose des actions courantes comme exporter ou imprimer. Une barre d’outils personnalisable sera également ajoutée, permettant aux utilisateurs de rendre facilement accessibles leurs systèmes les plus fréquemment utilisés.

Couleur de référence

La couleur de référence, ou mode de référence, donne une couleur cohérente aux images sur tous les appareils. Cela signifie que pour quelqu’un qui utilise un iPad comme écran plus petit et qui travaille avec un écran plus grand, les couleurs de ce dernier correspondront aux deux images de manière cohérente.

La nouvelle mise à jour sera disponible pour les développeurs sous forme d’aperçu à partir d’aujourd’hui, avec une version bêta publique le mois prochain, et une version complète à l’automne. Elle sera disponible pour « l’iPad (5e génération et ultérieur), l’iPad mini (5e génération et ultérieur), l’iPad Air (3e génération et ultérieur) et tous les modèles iPad Pro », selon le communiqué de presse d’Apple.