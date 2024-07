Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition : Le smartphone exclu des Jeux Olympiques 2024

Lors de l’événement Galaxy Unpacked à Paris, outre le modèle Galaxy Z Flip 6 standard et disponible dans le monde entier, Samsung a dévoilé le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition.

Ce modèle exclusif est spécialement conçu pour tous les athlètes participant aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, a annoncé la société.

Le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition se distingue par sa couleur jaune frappante ornée des anneaux olympiques et des agitos paralympiques en or. Le smartphone sera préchargé avec une suite complète de services exclusifs et d’applications utiles, notamment Athlete 365, Olympic Shop, Paris 2024, Transport Accred App et IOC hotline.

Chaque Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition sera livré avec une eSIM offrant 100 Go de données 5G en partenariat avec Orange, ainsi qu’une garantie internationale de 2 ans de Samsung, facilitant ainsi l’utilisation du téléphone pour les athlètes à Paris et au-delà, selon Samsung.

Services pratiques et applications thématiques

Via Samsung Wallet, le smartphone inclura également un pass intégré pour des boissons gratuites dans les distributeurs automatiques situés dans le Village Olympique et Paralympique, grâce à un partenariat avec un autre partenaire mondial.

Le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition proposera une suite d’applications interactives thématiques Paris 2024. Parmi celles-ci, PinQuest et Galaxy Experience permettent de collectionner et d’échanger des pins réels et numériques pendant les Jeux, Olympic Go !, le jeu officiel des Jeux Olympiques, et Galaxy Skateboard, un nouveau jeu mettant en scène les Phryges, les mascottes de Paris 2024.

Disponibilité et distribution du Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition

Samsung ne mettra pas en vente le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition, mais le téléphone sera exposé lors des rendez-vous olympiques dans les vitrines Samsung, notamment celle des Champs-Élysées 125, à partir de ce vendredi 12 juillet.

En collaboration avec le Comité International Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique (CIP), les athlètes recevront leur Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition de Samsung à partir du 18 juillet, avant son lancement officiel le 24 juillet, donc aucun prix n’a été communiqué.