WWDC 2022 : Apple présente watchOS 9, prête pour l’Apple Watch Series 8

Hier soir, lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé aujourd’hui la dernière version de sa plateforme dédiée aux smartwatches, watchOS 9. En plus des mises à jour habituelles comme les nouveaux cadrans de montre et les fonctionnalités de fitness, elle introduira également des métriques de course étendues et des rappels de médicaments.

Comme toujours, watchOS 9 proposera de nouveaux cadrans de montre. Ils comprennent un nouveau cadran d’astronomie, un cadran lunaire, un « cadran Playtime », et un nouvel écran de caractères appelé Metropolitan. Il ajoute également de nouvelles complications riches, et les applications actives peuvent être épinglées pour un accès rapide. Il y a également une nouvelle interface utilisateur Siri. Les utilisateurs peuvent ajouter davantage de personnalisation aux cadrans de montre, comme la modification de la couleur de fond dans certains cadrans de montre. Comme avec iOS 16, les propriétaires d’Apple Watch peuvent également personnaliser l’écran qu’ils voient pendant des modes de mise au point spécifiques.

Apple ajoute également de nouvelles mesures de la course à pied, comme la forme de la course, la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol, ainsi que des zones de fréquence cardiaque, ce qui est une bonne nouvelle si vous aimez vous entraîner par intensité. La montre suivra la récupération cardio après les entraînements de marche, de course et de randonnée en extérieur. Vous pourrez recevoir de nouvelles alertes pour le rythme, la puissance, la fréquence cardiaque et la cadence. Apple a déclaré que les coureurs pourront également se mesurer à leurs records personnels et aux itinéraires qu’ils empruntent fréquemment. Les coureurs peuvent créer des objectifs de temps pour une distance spécifique.

Une autre fonctionnalité semble être destinée aux triathlètes, car elle vous permettra de passer rapidement du vélo à la natation et à la course à pied. En parlant de natation, watchOS 9 introduit la détection du kickboard, de sorte que la montre sera en mesure de suivre les nages dans lesquelles un kickboard est utilisé. Elle obtiendra également un score SWOLF pour mesurer l’efficacité de la nage.

Les utilisateurs peuvent désormais utiliser la couronne numérique pour passer d’une vue d’entraînement à une autre. Il est également possible de créer des séances d’entraînement personnalisées, afin d’avoir une séance plus structurée. En ce qui concerne les mises à jour de Fitness+, les utilisateurs de l’Apple Watch pourront voir des indications à l’écran pour certains paramètres. Il s’agit notamment de l’intensité des entraînements cardio comme le HIIT, le cyclisme, l’aviron et le tapis de course. Le rameur verra également le nombre de battements par minute, tandis que le cycliste verra le nombre de tours par minute. Les marcheurs et les coureurs pourront voir l’inclinaison. Enfin, les abonnés à Fitness+ qui ne possèdent pas d’Apple TV peuvent désormais voir leurs mesures à l’écran depuis le streaming AirPlay.

Des rappels de médicaments

L’application watchOS 9 prend désormais en charge les rappels de médicaments, qui seront liés à l’app Santé et permettront aux utilisateurs de construire une « liste de médicaments » ainsi que des horaires personnalisés. Vous pouvez également simplement scanner les médicaments pour les ajouter. Cette fonctionnalité aidera également les utilisateurs à déterminer si les médicaments qu’ils prennent interagissent entre eux. Pour l’instant, la fonction d’interactions est limitée aux utilisateurs américains. Vous pourrez également vérifier quelles données de santé vous partagez avec d’autres personnes.

D’autres mises à jour sont également proposées. La configuration familiale permet désormais aux enfants d’accéder à l’application Maison, afin qu’ils puissent contrôler les enceintes HomePod et d’autres appareils de la maison connectée. Cela s’étend aux clés de maison et d’hôtel. Les notifications ont été modifiées pour être moins perturbantes, avec des « bannières fines » lorsque vous utilisez activement la montre. Pour l’accessibilité, la société introduit l’Apple Watch Mirroring, qui permettra aux personnes souffrant de handicaps physiques et moteurs de contrôler leur Apple Watch à distance.

La nouvelle plateforme sera d’abord disponible pour les développeurs, avec une version bêta publique qui arrivera le mois prochain. La version publique finale est prévue pour cet automne, lorsque la nouvelle Apple Watch Series 8 arrivera.