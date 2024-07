Apple et Microsoft prennent du recul par rapport à OpenAI

À peine une semaine après l’annonce de l’intégration de Phil Schiller d’Apple, en tant qu’observateur non votant au conseil d’administration d’OpenAI, le Financial Times rapporte que Apple et OpenAI ont décidé d’abandonner ce projet afin d’éviter une éventuelle surveillance antitrust. Schiller, qui dirige l’App Store d’Apple et les événements Apple, ainsi que l’ancien chef du marketing de l’entreprise participera à des réunions régulières avec la startup d’IA, aux côtés d’autres partenaires et investisseurs, dont Thrive Capital et Khosla Ventures.

Schiller devait rejoindre le conseil en tant qu’observateur dans le cadre d’un potentiel partenariat entre Apple et OpenAI, dans lequel Apple hébergerait les modèles d’OpenAI via son prochain service Apple Intelligence.

Microsoft a choisi de renoncer à son siège au conseil d’administration d’OpenAI, un poste qu’elle occupait depuis le coup d’État tumultueux de la société d’IA l’année dernière.

Le conseil d’administration d’OpenAI a stupéfié l’industrie en licenciant le PDG Sam Altman à la fin de l’année 2023. Les retombées ont été rapides et graves : Microsoft a embauché Altman et son cofondateur Greg Brockman, et a proposé d’embaucher tous les ingénieurs d’OpenAI qui souhaitaient partir. À la suite d’intenses pressions exercées par les employés de l’entreprise, ainsi que par des personnes extérieures, le conseil d’administration a finalement cédé et a ramené Altman et Brockman.

À la suite de ce coup d’État, la majorité des membres du conseil d’administration ont démissionné et Microsoft a obtenu un siège au conseil d’administration pour l’aider à améliorer sa gouvernance. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a clairement indiqué à l’époque que le modèle de gouvernance d’OpenAI devait changer.

« À ce stade, je pense qu’il est très clair que quelque chose doit changer au niveau de la gouvernance », a déclaré Nadella en novembre 2023, ajoutant que l’entreprise aurait « un bon dialogue avec son conseil d’administration à ce sujet ».

L’actuel conseil d’administration d’OpenAI compte 8 membres, parmi lesquels l’ancien secrétaire au Trésor des États-Unis, Larry Summers, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, et plus récemment, l’ancien directeur de la National Security Agency (NSA), Paul M. Nakasone. Selon Bloomberg, le rôle d’observateur permet à une personne d’assister aux réunions du conseil sans pouvoir voter ni exercer d’autres pouvoirs de directeur. Cependant, les observateurs peuvent acquérir des informations précieuses sur les processus décisionnels de l’entreprise.

Microsoft et son influence grandissante envers OpenAI

Le drame de la salle de conférence de OpenAI étant largement stabilisé, Microsoft renonce maintenant à son siège au conseil d’administration dans le but d’éviter l’examen réglementaire. Étant donné que Microsoft est l’un des principaux donateurs d’OpenAI, qu’elle a conclu un contrat à long terme avec l’entreprise et qu’elle disposait d’un siège au conseil d’administration, l’entreprise de Redmond a manifestement décidé qu’il serait prudent de renoncer à son siège.

« Nous apprécions le soutien manifesté par la direction et le conseil d’administration d’OpenAI lorsque nous avons pris cette décision », a déclaré Microsoft dans une lettre adressée à OpenAI et consultée par Axios. « Comme vous le savez, nous avons accepté le rôle d’observateur du conseil d’administration sans droit de vote à un moment où OpenAI était en train de reconstruire son conseil d’administration », poursuit Microsoft. « Cette position nous a permis de mieux comprendre les activités du conseil d’administration sans compromettre son indépendance, et nous avons apprécié l’opportunité de servir en tant qu’observateur pendant cette période de changement ».

« Au cours des huit derniers mois, nous avons constaté des progrès significatifs de la part du nouveau conseil d’administration et nous sommes confiants dans l’orientation de l’entreprise ». « Étant donné tous ces éléments, nous ne pensons plus que notre rôle limité d’observateur soit nécessaire », a ajouté Microsoft.

Surveillance accrue des régulateurs

Ces décisions interviennent alors que les régulateurs européens et américains intensifient leurs enquêtes sur les potentielles violations des lois antitrust entourant les positions dominantes d’Apple et de Microsoft sur le marché de l’IA, ce qui pourrait évincer les petites entreprises et créer des conditions de monopole pour ces grandes entreprises. Microsoft fait déjà l’objet d’une enquête par les régulateurs américains pour son investissement considérable dans OpenAI, ainsi que par les régulateurs britanniques de la concurrence concernant le siège d’observateur.

En réponse, un représentant d’OpenAI a déclaré au Financial Times : « Bien que notre partenariat avec Microsoft inclue un investissement de plusieurs milliards de dollars, OpenAI reste une entreprise entièrement indépendante gouvernée par l’OpenAI Nonprofit ».