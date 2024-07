Google élargit le rapport sur le dark web à tous les comptes

Google propose une fonctionnalité pratique permettant de vérifier si vos informations personnelles ont été divulguées lors d’une violation de données. Appelée « Rapport sur le dark web », cette fonctionnalité explore le dark web à la recherche d’informations divulguées telles que votre nom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse email, numéro de carte de crédit, etc.

Elle présente un rapport détaillé pour vous aider à prendre les mesures appropriées. Actuellement réservée aux abonnés de Google One, cette fonctionnalité sera bientôt accessible à tous les détenteurs de comptes Google.

Selon 9to5Google, l’application Google One affiche désormais une bannière indiquant que la fonctionnalité Rapport sur le dark web sera retirée de l’application fin juillet. Cependant, Google ne fait que déplacer la fonctionnalité pour la rendre disponible à un plus grand nombre d’utilisateurs. Selon Google, cette initiative permettra de créer une « solution combinée pour aider les utilisateurs à protéger leur présence en ligne ».

Une page de support liée clarifie que Google prévoit d’intégrer cette fonctionnalité dans la section « Résultats vous concernant » de l’application Google et de la rendre accessible à tous les utilisateurs de Google plus tard ce mois-ci. Elle indique :

Le rapport sur le dark Web sera disponible pour tous les utilisateurs disposant d’un compte Google personnel. Il est intégré aux résultats vous concernant en une solution combinée pour vous aider à protéger votre présence en ligne.

Résultats vous concernant et protection en ligne de Google

Résultats vous concernant est une fonctionnalité qui vous aide à savoir si vos informations de contact personnelles, telles que votre adresse domiciliaire, numéro de téléphone ou adresse email, apparaissent dans les résultats de recherche. La page de support confirme également que le Rapport sur le dark web ne nécessitera plus d’abonnement à Google One une fois intégré dans la section Résultats vous concernant fin juillet.

Les utilisateurs auront la possibilité de désactiver cette fonctionnalité en se rendant sur le tableau de bord du Rapport sur le dark web et en supprimant leur profil de surveillance.

Bien sûr, plusieurs services — payants ou gratuits, comme Have I Been Pwned ? — analysent le dark web à la recherche de vos données et vous envoient des alertes. Mais pour les utilisateurs de Google, il est logique de combiner les deux fonctions de surveillance de l’entreprise en un seul endroit pour visualiser les fuites potentielles d’informations personnelles.