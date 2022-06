WWDC 2022 : vous pourrez bientôt utiliser un iPhone comme webcam pour Mac

Pourquoi faire cela ? Eh bien, si vous utilisez un Mac plus ancien, ce serait une amélioration significative en termes de qualité d’image. Les anciens MacBook n’ont qu’une webcam 720p, alors que le nouveau MacBook Air M2 a une caméra 1080p améliorée. Apple a également présenté un autre avantage de la Continuité sur l’appareil photo, et celui-ci est tout simplement génial. En utilisant l’objectif grand-angle de l’iPhone, vous pouvez prendre une photo en regardant votre bureau comme si vous disposiez d’une deuxième caméra de haut en bas.

Continuité sur l’appareil photo prend simplement le flux de la caméra arrière de votre iPhone actuel et le convertit en une webcam qui peut être utilisée dans les applications macOS. Continuité sur l’appareil photo prend même en charge les modes Center Stage et Portrait, ce qui permet de disposer de nombreux modes vidéo pour une grande variété d’appels.

En effet, Apple prévoit de permettre aux utilisateurs de macOS d’utiliser la caméra de leur iPhone comme webcam . La nouvelle fonctionnalité Continuité sur l’appareil photo fait partie de macOS Ventura, une prochaine mise à jour de macOS. Apple envisage que les utilisateurs de MacBook fixent un iPhone sur le dessus de leur ordinateur portable et utilisent la caméra pour améliorer les appels vidéo dans FaceTime, Microsoft Teams, WebEx, etc.