Accueil » Galaxy AI : de nouvelles fonctionnalités dédiées aux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6

Galaxy AI : de nouvelles fonctionnalités dédiées aux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6

Galaxy AI : de nouvelles fonctionnalités dédiées aux Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6

Samsung vient de dévoiler ses derniers smartphones pliables : le Galaxy Z Fold 6 au format livre et le Galaxy Z Flip 6 au design à clapet. Ces modèles uniques nécessitent un logiciel spécifique, et Samsung est au rendez-vous. C’est pourquoi le géant de la technologie a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) spécialement conçues pour les pliables.

La suite Galaxy AI de Samsung, lancée plus tôt cette année avec la série Galaxy S24, a été progressivement étendue à divers smartphones phares Galaxy, y compris les anciens modèles pliables. Cependant, ce n’est qu’à présent qu’elle a été spécifiquement optimisée pour les smartphones pliables.

Explorons donc les nouvelles astuces Galaxy AI que Samsung a concoctées pour ses smartphones pliables.

Galaxy Z Fold 6 : des améliorations IA dédiées

Le Galaxy Z Fold 6 regorge de fonctionnalités et d’outils pilotés par l’IA qui tirent le meilleur parti de son grand écran, augmentant ainsi la productivité :

Du croquis à l’image : Avec Galaxy AI sur l’écran du Galaxy Z Fold 6, l’expérience du S Pen atteint de nouveaux sommets. La fonctionnalité Du croquis à l’image améliore la créativité en générant des suggestions d’images lorsque vous dessinez ou esquissez directement sur des photos dans Gallery ou sur l’écran Note.

: Avec Galaxy AI sur l’écran du Galaxy Z Fold 6, l’expérience du S Pen atteint de nouveaux sommets. La fonctionnalité Du croquis à l’image améliore la créativité en générant des suggestions d’images lorsque vous dessinez ou esquissez directement sur des photos dans Gallery ou sur l’écran Note. Interprète amélioré : Galaxy AI a également amélioré l’accessibilité de la communication sur le Galaxy Z Fold 6. Profitant pleinement de son design à double écran, Interpreter inclut désormais un mode conversation où les deux participants peuvent facilement voir les traductions sur l’écran principal et l’écran de couverture, garantissant des interactions plus fluides et naturelles.

: Galaxy AI a également amélioré l’accessibilité de la communication sur le Galaxy Z Fold 6. Profitant pleinement de son design à double écran, Interpreter inclut désormais un mode conversation où les deux participants peuvent facilement voir les traductions sur l’écran principal et l’écran de couverture, garantissant des interactions plus fluides et naturelles. Note Assist : Simplifie la prise de notes en réunion avec la traduction, les résumés et le formatage automatique pour une organisation sans effort.

: Simplifie la prise de notes en réunion avec la traduction, les résumés et le formatage automatique pour une organisation sans effort. Nouvelle fonction de transcription : Vous pouvez transcrire, traduire et résumer des enregistrements vocaux directement dans Notes.

: Vous pouvez transcrire, traduire et résumer des enregistrements vocaux directement dans Notes. Traduction de la superposition de PDF : Traduisez et superposez sans effort les fichiers PDF, assurant un rendu précis des textes, images et graphiques dans les Notes.

: Traduisez et superposez sans effort les fichiers PDF, assurant un rendu précis des textes, images et graphiques dans les Notes. Composer : Un nouvel ajout au clavier Samsung qui génère des textes suggérés basés sur des mots-clés pour les e-mails et les applications de réseaux sociaux. Adapté aux réseaux sociaux, Composer crée des textes qui reflètent votre ton en analysant vos publications passées.

En outre, la nouvelle application Google Gemini est entièrement intégrée à la dernière série Galaxy Z, offrant votre propre assistant IA directement sur votre téléphone. Il suffit de faire glisser le coin de l’écran ou de dire « Hey Google » pour invoquer l’overlay de Gemini pour une assistance en matière de rédaction, d’apprentissage ou de planification.

Par exemple, en regardant un clip musical sur le grand écran du Galaxy Z Fold 6, vous pouvez accéder à l’overlay de Gemini en mode multi-fenêtre pour poser des questions. Vous vous demandez qui est l’artiste ? Appuyez longuement sur le bouton d’accueil et entourez, surlignez ou tapez sur l’écran — Entourer pour chercher fournira des résultats de recherche immédiats.

Galaxy Z Flip 6 : L’IA au service du design à clapet

Galaxy AI apporte également des fonctionnalités améliorées au smartphone pliable à clapet, notamment via FlexWindow, permettant des fonctionnalités assistées par l’IA sans déplier l’appareil. Par exemple, vous pouvez répondre aux textes avec Réponses suggérées, qui analyse vos messages récents pour offrir des réponses personnalisées.

De plus, la fonctionnalité Photo Ambient, propulsée par l’IA, permet de personnaliser l’expérience de votre appareil. Cette fonctionnalité change dynamiquement votre fond d’écran en fonction de l’heure et des conditions météorologiques. Elle propose également des options de disposition de l’écran qui complètent votre fond d’écran, comme ajuster la position de l’horloge et la couleur du cadre pour améliorer l’esthétique globale.

Et bien sûr, le Galaxy Z Flip 6 prend également en charge l’application Google Gemini et sa suite complète de fonctionnalités, tout comme son homologue au format livre.

À l’ère de l’IA, Samsung promet de vous donner un plus grand contrôle sur les paramètres de votre appareil. Cela signifie que vous avez toute latitude pour gérer la manière dont vos données améliorent les expériences IA via les paramètres Galaxy AI.