Voici la liste complète des appareils compatibles avec iOS 16

Apple a dévoilé la dernière itération de son système d’exploitation mobile, iOS 16, lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC 2022). Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, qui apporte de nouvelles améliorations à SharePlay, un écran de verrouillage personnalisable, des applications natives remaniées et bien plus encore aux utilisateurs d’iPhone.

Grâce à la longue liste de fonctionnalités intéressantes, beaucoup d’entre vous sont peut-être impatients d’installer et de tester iOS 16 sur leurs iPhone. Mais avant de le faire, vous vous demandez sans doute si votre iPhone est compatible avec iOS 16 ou non, surtout s’il s’agit d’un ancien modèle. Pour mettre fin à la confusion, j’ai compilé une liste complète des appareils compatibles avec iOS 16.

Dans ce qui serait un choc pour de nombreux utilisateurs, Apple a retiré non seulement l’iPhone 6s, 6s Plus et l’iPhone SE original (2016) mais aussi l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus de la liste des appareils compatibles avec iOS 16. Il avait été largement rapporté que la série d’iPhone 7 serait capable d’exécuter iOS 16, mais ce n’est officiellement pas le cas.

Consultez la liste complète des appareils compatibles avec iOS 16 ici même.

Mon iPhone recevra-t-il la mise à jour iOS 16 ?

Série iPhone 14 (à venir)

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 3 (2022)

iPhone SE 2 (2020)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone Pro Max

iPhone 11

iPhone Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Actuellement, Apple vient de publier la version bêta pour développeurs d’iOS 16 à des fins de test, tandis que la version bêta publique devrait arriver début juillet. Après des tests bêta rigoureux, Apple déploiera iOS 16 publiquement cet automne — très probablement au cours de la deuxième semaine de septembre.

Dois-je installer iOS 16 Beta sur mon iPhone ?

Maintenant, vous vous demandez probablement si vous devez ou non installer la version bêta d’iOS 16 sur votre appareil. Bien qu’il soit agréable d’essayer les nouvelles fonctionnalités avant la majorité des utilisateurs, vous devez procéder avec prudence. De plus, vous devez garder à l’esprit que les builds des développeurs peuvent être remplies de bugs et de problèmes qui peuvent devenir gênants avec le temps.

Parfois, l’installation des versions bêta peut également entraîner des défaillances et des pannes inattendues, ce qui peut entraîner une perte de données. Pour sécuriser vos données, sauvegardez votre iPhone par iCloud ou iTunes/Finder, selon ce qui vous convient, avant l’installation. Avec une sauvegarde récente à votre disposition, vous n’aurez plus à vous soucier d’une perte de données inattendue. En outre, si vous décidez un jour de rétrograder d’iOS 16 à iOS 15 en raison de certains problèmes, vous pourrez le faire sans perdre aucune donnée importante.

Une autre chose que vous devriez faire sans faute est d’installer la bêta d’iOS 16 sur un iPhone secondaire. Oui, je vous suggère d’éviter de mettre votre iPhone quotidien en danger. Des éléments tels que le redémarrage aléatoire, le vidage de la batterie et le plantage des applications pourraient avoir un impact sur votre utilisation quotidienne. Trouvez donc un iPhone secondaire (si vous en avez un) pour tester la version bêta réservée aux développeurs d’iOS 16.

Si vous disposez d’un compte de développeur Apple enregistré, vous pouvez télécharger et installer la version bêta d’iOS 16 pour explorer toutes les fonctionnalités en toute simplicité. Mais si vous n’avez pas de compte de développeur, pouvez-vous obtenir la version bêta d’iOS 16 ? Non, il faudra patienter un peu.

Voilà, c’est fait ! Maintenant que nous avons résolu toutes les questions, il est temps d’installer la version bêta pour développeur d’iOS 16 pour la tester et découvrir de nouvelles fonctionnalités cachées.