Voici la liste complète des appareils compatibles avec macOS Ventura

En outre, j’ai toujours recommandé d’installer un logiciel bêta sur un périphérique secondaire et non sur votre Mac quotidien. Donc, si vous avez un Mac de rechange, installez la version bêta de macOS 13 sur celui-ci.

Puisque vous allez installer la première version d’un nouveau système d’exploitation, vous devez être prêt à faire face à des bugs et à des fonctionnalités cassées . Il est possible que vos appareils prenant en charge macOS 13 Ventura rencontrent des problèmes tels que des freezes, la décharge inattendue de la batterie, ou deviennent lents pour une utilisation quotidienne (en particulier sur les anciens modèles).

Alors, ne perdons pas plus de temps et jetons un coup d’œil aux modèles Mac qui prennent en charge macOS 13.

Bien que l’on s’attendait à ce que les anciens modèles Mac, comme le MacBook Pro 2014, soient supprimés, on pensait généralement que les modèles Pro 2015 et 2016 resteraient compatibles cette année. Malheureusement, ce n’est pas le cas. De plus, Apple a mis fin au support du MacBook Air 2017 avec macOS Ventura.