WWDC 2022 : Apple dévoile la prochaine génération de CarPlay, les prémices de l’Apple Car

Lors de la WWDC 2022, Apple a révélé une nouvelle expérience CarPlay pour les véhicules. La mise à jour apporte davantage de contrôles, la prise en charge de plusieurs écrans, le support des widgets, et bien plus encore. Ces nouvelles mises à jour envisagent ce qu’Apple pourrait réaliser en termes de logiciel, ce qui est particulièrement intéressant étant donné l’Apple Car dont on parle depuis longtemps.

Apple s’est attaché à offrir une intégration plus poussée de CarPlay avec le matériel des véhicules. À l’avenir, CarPlay prendra en charge plusieurs écrans dans le véhicule pour offrir une expérience unifiée. En outre, vous pourrez contrôler la radio ou changer la température directement depuis CarPlay.

Apple affirme que CarPlay affichera désormais des mesures utiles, notamment la vitesse, le niveau de carburant et la température, sur le tableau de bord. C’est un ajout pratique pour ceux qui aiment garder une trace des détails sans quitter CarPlay.

Pour aider à personnaliser l’expérience, Apple permettra aux utilisateurs de modifier le design du groupe de jauges. Vous obtenez également un support pour les widgets pour vérifier la météo et les détails de la musique à partir du tableau de bord de la voiture.

Selon Apple, la nouvelle génération de CarPlay arrivera sur les nouveaux véhicules à la fin de l’année prochaine. Sur la diapositive des partenaires, on peut voir Land Rover, Mercedes, Porsche, Nissan, Ford, Lincoln, Audi, Jaguar, Acura, Volvo, Honda, Renault, Infinity et Polestar. Parmi les nombreux autres détails que nous n’avons pas encore, nous ne savons pas si cette interface CarPlay complète arrivera sur les voitures de chacune de ces entreprises, ou s’il s’agira simplement d’une version rafraîchie de l’expérience d’infodivertissement.

Que le début

Mais ce n’est qu’un début. Le plan d’Apple prévoit la possibilité de contrôler chacun des écrans de votre voiture. Imaginez l’ensemble de votre tableau de bord, l’affichage de la console centrale et tout le reste affichant une interface cohérente, inspirée d’iOS, qui semble exactement adaptée à votre véhicule, affichant toutes sortes d’informations et vous permettant de contrôler les fonctionnalités de votre véhicule. Et d’un simple glissement de doigt, vous pouvez changer l’aspect et la convivialité de l’interface utilisateur de votre voiture. S’il existe un moyen pour Apple d’envahir véritablement et définitivement votre voiture, c’est bien celui-là.

Apple affirme qu’elle partagera plus d’informations sur la prochaine génération de CarPlay à l’avenir.