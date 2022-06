WWDC 2022 : la puce Apple M2 est plus rapide et plus économe en énergie que le M1

WWDC 2022 : la puce Apple M2 est plus rapide et plus économe en énergie que le M1

Apple a commencé à expédier des ordinateurs Mac avec sa puce M1 en 2020, marquant le début de la migration d’Apple, loin des puces Intel. Maintenant, lors de la WWDC 2022, Apple a révélé le successeur de sa populaire puce simplement nommée Apple M2, inaugurant ainsi la prochaine génération de puces Apple Silicon.

Bien qu’il apporte plus de performances, la puce Apple M2 est en grande partie le même que la M1 sous le capot. Le « vrai » Apple M2 ne sera pas là avant 2023, au plus tôt, date à laquelle le fournisseur d’Apple mettra à disposition les processus de fabrication de nouvelle génération.

Au lieu de cela, Apple s’est concentrée sur ce qu’elle pouvait améliorer.

La puce Apple M2 est un remplacement direct de la puce M1 originale, et non des plus puissantes puces qu’Apple a introduites par la suite (comme le M1 Max et le M1 Ultra). Il utilise une conception à 5 nanomètres, avec 20 milliards de transistors et 100 Go/s de bande passante de mémoire unifiée. Cela représente une augmentation de 50 % de la bande passante par rapport au M1 d’origine, ce qui devrait améliorer tous les aspects de l’ordinateur, de la gestion des onglets Chrome au rendu des graphiques 3D.

Apple s’en tient à la même conception de CPU à 8 cœurs avec la M2, avec 4 cœurs haute performance et 4 cœurs « haute efficacité ». Comme la plupart des puces ARM, la puce M2 est conçue pour exécuter les applications et les jeux les plus exigeants sur les cœurs à haute performance, et tout le reste sur les cœurs conçus pour une meilleure efficacité énergétique. Apple affirme que le processeur Intel Core i7-1260P consomme quatre fois moins d’énergie que le M2 pour les mêmes charges de travail — mais il est probablement préférable d’attendre des tests indépendants.

Disponible dans le MacBook Air et Pro

Sans surprise, tous les cœurs du CPU et du GPU sont plus rapides que leurs équivalents M1. Lorsqu’il fonctionne au même niveau de puissance que le GPU du M1, le GPU du M2 est 25 % plus rapide. Apple a déclaré que l’accent est toujours mis sur l’efficacité énergétique — cependant, les utilisateurs intensifs pourraient vouloir attendre une version Max ou Ultra du M2.

L’Apple M2 sera intégré aux prochains MacBook Air et MacBook Pro. Si l’on se fie au passif, la puce Apple M2 devrait également apparaître dans les futurs modèles iPad Air et iPad Pro.